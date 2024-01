Senador Insulza desdramatiza encuentro de ministros con Zalaquett: “Es perfectamente normal”

En conversación con ‘Ahora es cuando‘, el senador del Partido Socialista y exministro del Interior, José Miguel Insulza, abordó la tensión entre el PS y el FA, y la formalización del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez.

Consultado por la demanda interpuesta por parte de Giorgio Jackson, a raíz de los dichos del senador socialista Fidel Espinoza, quien lo acusó de ser “líder de una banda”, el exministro del Interior expresó que “para ser justos, él lo ha dicho varias veces, Giorgio Jackson anunció que iba a iniciar querellas contra personas que consideraba que lo habían acusado de delito, injuriado o calumniado, por lo tanto, a mí no me sorprendió”. Sin embargo, “sí me sorprendió las declaraciones del Partido Socialista”.

Respecto de la formalización del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, el senador PS indicó que “los fiscales decidieron este momento, que a mi juicio es probablemente de los más inoportunos que podían haber, para acusarlo. Lo segundo es que se anuncie a inicios de enero una formalización que va a tener lugar en mayo, eso realmente es insólito”. En ese sentido, cree que “se cometen muchas veces errores que son autoinfringidos, no son cosas que favorezcan la causa de la justicia ni nada por el estilo”.

Siguiendo con lo anterior, el exsecretario general de la OEA señaló que, tomando en cuenta que se estaba haciendo un trabajo “muy coordinado” en el combate contra la delincuencia, “ponen en entredicho ni más ni menos el mando de Carabineros, algunos dicen que la situación no es oportuna y otros dicen que tiene que pasar”. En este punto, consideró que el problema está en que pareciera que fueron “mal elegidos adrede los días”.

Frente a la pregunta de si fue un error que los ministros no declararan ante la Ley del Lobby la reunión que sostuvieron en la casa de Pablo Zalaquett, el senador Insulza expresó que “la verdad es que no, depende, porque a uno le ocurre mucho a lo largo de la vida política que lo invitan a una reunión con gente para conversar sobre política, si no le van a pedir nada que tenga que ver concretamente con su acción como ministro o parlamentario, eso es perfectamente normal”. En ese sentido, “la pregunta es qué le pidieron”.

Por su parte, el senador reconoció haber participado en varias reuniones de este tipo, incluyendo en la casa de Zalaquett. Sin embargo, declaró que “no tenía idea de que él estuviera inscrito como lobbista en ninguna parte”.