Noam Titelman, fundador del FA: “El paso del tiempo ha mostrado que las acusaciones contra Jackson no tenían ningún fundamento”

En conversación con ‘Ahora es cuando‘, el investigador en el Observatorio de la Polarización de la Universidad de Sciences Po y fundador del Frente Amplio, Noam Titelman, se refirió a la reaparición de Giorgio Jackson, lo que le depara al Gobierno para 2024 en materia política y la Ley del Lobby.

Consultado por la situación del exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, quien tuvo que dejar su cargo en medio del polémico Caso Convenios, el académico señaló que “las acusaciones que se realizaron, en ese momento, al ministro Jackson, el paso de tiempo ha mostrado que no tenían ningún fundamento”. En cuanto a cómo aquello afecta al Gobierno, “dentro de todo no ha generado tanto ruido como podría haber generado (…) no hay mucho ánimo dentro de la coalición para generar de esto un punto político de división interna, pero hay ciertas figuras que se están pegando patadas de canilla permanente”.

Siguiendo con lo anterior, el economista expresó que “hay un daño irremediable, incluso en términos de marca, lo que ocurrió con el Caso Convenios va a afectar la imagen de Revolución Democrática para siempre, y realmente va a ser un desafío importante para ese mundo encontrar una manera de demostrar que cosas como esto no van a volver a ocurrir”.

Por otro lado, a nivel del Frente Amplio (FA), Titelman indicó que “esa puesta en valor de la propuesta del FA solo tenía sentido en la medida en que no fuera un mero cambio de elenco, la idea de que simplemente cambiando las personas que están en el Gobierno o en el poder se iban a mejorar las prácticas, yo creo que es como una piedra con la que política chilena se ha ido tropezando”. En ese sentido, hizo hincapié en que “si uno realmente quiere comprometerse a hacer cambios de fondo, la manera en que se administra el poder, no basta el cambio de elenco”.

Respecto de la reunión de ciertos ministros en la casa del lobbista Pablo Zalaquett, el investigador de la Universidad de Sciences Po destacó que “en el fondo el gran peligro es que las democracias terminen siendo capturadas por grupos de interés, que haya políticas públicas capturadas”. Agregando que, según estudios realizados por la OCDE, “es muy fácil para los grupos de interés de alguna manera baipasearla”.

Por último, frente a la pregunta de si esas reuniones caben dentro de la Ley del Lobby, Titelman aclaró que “no sé legalmente si cabe o no dentro de la ley, lo que sí creo es que es evidente que debería ser una luz de una alerta de que, en ese caso, la ley es completamente insuficiente”.