Daniel Johnson de Paz Ciudadana por crisis de seguridad: “No hay un alineamiento entre el tipo de política que implementamos con el problema de fondo”

En conversación con ‘Ahora es cuando‘, el director de la Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson, abordó las conclusiones del Consejo consultivo de la fundación y la crisis en materia de seguridad que afecta nuestro país.

Consultado por el Consejo Consultivo de la Fundación Paz Ciudadana y su importancia, el ingeniero civil explicó que “lo que más está afectando la crisis de seguridad es que nos ha costado mucho ponernos de acuerdo en cuáles son las materias que realmente nos están afectando y si no tenemos bien diagnosticado cuál es el problema de fondo (…) no podemos implementar soluciones efectivas”. En esa línea, este consejo reúne a distintas autoridades y “es una instancia para llegar a una visión común del problema para que cada uno, desde su ámbito, pueda colaborar para solucionarlo”.

Siguiendo con lo anterior, aclaró que “hay un acuerdo en que hay un discurso un poco peligroso, se ha hablado de que tenemos los diagnósticos agotados y de que hoy es el minuto de la acción, como si fuera una contradicción”. Por tanto, “no hay un alineamiento, lamentablemente, entre el tipo de política que implementamos, en que suele ser más punitiva, con el problema de fondo que está causando que ocurran esos delitos”. Agregando que “normalmente las políticas que han mostrado ser más efectivas son las preventivas tempranas y de reinserción”.

Respecto del debate en torno a por qué tenemos estos delitos y por qué se apunta a la responsabilidad de jueces, fiscales o policías, el director de Paz Ciudadana señaló que “el problema es la visión compartimentada”, pero también “hoy día no tenemos una mirada sistémica”. Por tanto, hizo hincapié en “que no sea el éxito de cada institución solamente lo que midamos, sino que midamos el éxito del sistema como tal”.

Sobre el debate en torno a la creación de un Ministerio de Seguridad, Johnson indicó que “ahora que se está abordando, hoy día la preocupación principal nuestra está en que la nueva institucionalidad realmente esté preparada para cumplir el rol que necesitamos que cumpla”. En ese sentido, “tiene que tener capacidades para hacer cosas distintas a las que hace hoy, hoy día no es un coordinador interinstitucional, no define metas, no tiene capacidad de diagnosticar correctamente (…) si no generamos todas estas capacidades adentro del nuevo Ministerio la verdad es que va a ser más burocracia y no va a servir”.

Por último, en cuanto a la situación del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, el ex director del Serviu de la RM expresó que “por supuesto que el tema es complejo, para el Gobierno, para las policías y para la ciudadanía, esperamos que se resuelva de la mejor forma y lo más rápido posible”.