Rodrigo Galilea, presidente de RN: “La gente le perdió la fe a los temas constitucionales”

En entrevista con ‘Ahora es cuando’, el senador y presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, se refirió a los resultados del plebiscito constitucional, donde la opción ‘En Contra’ obtuvo el 55,76% de los votos válidamente emitidos, por sobre el 44,24% del ‘A Favor’.

Recordemos que tras el triunfo del En Contra en el Plebiscito, el presidente Boric confirmó que con esto “se cierra el proceso constitucional. Las urgencias son otras”. Asimismo, aseguró que su gobierno se enfocará en el corto plazo en reimpulsar el pacto fiscal y la reforma previsional, como también en “redoblar los esfuerzos de gestión de seguridad para ganarle la batalla a la delincuencia”.

Consultado por su percepción sobre el resultado, el timonel del partido fue enfático en sostener que “aquí se vivió una especie de resaca de los que había ocurrido en el primer proceso constituyente. La ciudadanía nunca enganchó, ni con el prestigio de los expertos, la propuesta de los ellos y el trabajo de Consejo”.

Asimismo, puntualizó que “después de cuatro años estamos parados donde mismo, es como un círculo que no deja de ser sorprendente, incluso para una persona como yo que no compartió el diagnostico inicial (…) el ciudadano común y corriente pareciera decirnos que no le busquemos más el lado constitucional, si no que acuerdos sustantivos en los temas que importan”.

Para culminar, recalcó que “la gente le perdió la fe a los temas constitucionales”, agregando que “ese escepticismo inicial del segundo proceso jamás logró revertirse”.