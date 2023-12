Debate de actualidad: diputados Schalper (RN) y Mirosevic (PL) abordaron la situación del ministro Carlos Montes ad portas del plebiscito constitucional

En entrevista con ‘Ahora es cuando’, el diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper y el parlamentario del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, se refirieron a los nuevos antecedentes del Caso Convenios en la antesala al plebiscito constitucional del 17 de diciembre.

En relación a la exigencia de la oposición de que el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, renuncie ante las declaraciones de la exsubsecretaria Rojas, el militante del PR señaló que la participación del ministro en el gabinete “puede llegar a complicar mucho al gobierno”, pero que “eso dependerá de si la oposición distingue o no” entre las personas que están detenidas – Daniel Andrade y Carlos Contreras – y el jefe de cartera.

Por su parte, el diputado Schalper afirmó que el clima previo a la elección contribuye en el voto de las personas que están indecisas, y que por ello “esta crisis que le revienta al gobierno” del caso Democracia Viva en la antesala al plebiscito “puede traducirse en que la gente vote a Favor de una manera de castigar al gobierno (…) Es un hecho de la causa que eso va a ocurrir”.

En la misma línea, el militante de RN sostuvo que la situación del ministro Montes “es insostenible, porque más de allá de cuándo supo o no, es que ha quedado instalado que no controla su ministerio”. Sin embargo, recalcó que no le imputa “la comisión de un delito”, pero que existe la sensación de que “si él sabia es extremadamente grave, pero si no sabía también”.