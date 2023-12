Cristián Valdivieso y Patricio Fernández analizan la recta final del proceso constituyente de cara al plebiscito de salida

En ‘Ahora es cuando‘, conversamos con el director de Criteria, Cristián Valdivieso, y con el exconvencional constituyente y académico de la Universidad Diego Portales (UDP), Patricio Fernández, sobre la recta final del plebiscito constitucional y el futuro del proceso.

Consultado por la encuesta de Criteria, correspondiente al mes de diciembre, sobre estas votaciones, Cristián Valdivieso expresó que “es una elección de muy bajo volumen, de poco interés y, desde esa perspectiva, lo que muestran las encuestas es que la fiesta del domingo es bien de los políticos, la sociedad va a salir a votar más o menos obligada y compelida a zanjar un problema que ven más centrado en el mundo político más que en el impacto que pueda tener en cambiar la vida de las personas”.

Por su parte, en referencia al desinterés de la sociedad, Patricio Fernández señaló que “yo creo que algo se jodió en el camino (…) sin ningún lugar a dudas lo que alguna vez se quiso no funcionó”, aludiendo a que la Convención comenzó repleta de esperanza. Sin embargo, “lo que vino después es ajeno, distante, es un acuerdo entre otros”. En ese sentido, hizo el contraste en que el nuevo proceso tenía gobernabilidad que dan los partidos, pero no representatividad, por tanto, cree que “hay una mezcla de gran cansancio y distanciamiento”. De esta manera, “si llegara a ganar el A favor en este domingo, yo creo que no se ha conocido una derrota cultural para la izquierda y centroizquierda así en la historia humana”.

Siguiendo con lo anterior, el director de Criteria destacó que “un triunfo del A favor sería un triunfo importantísimo y, claramente, marcaría una hegemonía de republicanos respecto de Chile Vamos”, pero “yo veo muy poco probable hasta ahora un triunfo holgado del A favor”.

Ante la pregunta de cómo se debería interpretar un nuevo rechazo a la propuesta constitucional, el académico de la UDP indicó que, por una parte, “demostraría el porcentaje de población que no se siente vinculada a los mundos políticos”. Además, apuntó a una paradoja que se ha venido dando y es que “la gente pide acuerdos, pero vota por las ofertas de desacuerdos”.

A su juicio, Valdivieso que el triunfo del rechazo representaría un “castigo” para la clase política, demostrando que no han sido capaces de proporcionar una solución, por lo tanto, “frente a un estallido en las urnas, que podría significar un en contra mayoritario, la pregunta es qué es lo que van a poder entregar”, de forma que la ciudadanía vea que “están arriba de algo y preocupados de las demandas”.

Por último, Fernández también se refirió al desempeño del mundo político frente a los problemas del país, haciendo hincapié en que “la clase política tiene un reto en su conjunto del que no se ha hecho cargo a cabalidad, tiene que ver que en su conjunto se está alejando”.