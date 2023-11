Javiera Parada (CEP): “Las derechas usaron el proceso constitucional como plataforma para las elecciones que vienen”

En conversación con ‘Ahora es cuando‘, la gestora, colaboradora asociada en Horizontal y coordinadora cultural del Centro de Estudios Públicos (CEP), Javiera Parada, abordó el proceso constituyente y el actuar de los sectores políticos durante este.

En primer lugar, la colaboradora asociada en Horizontal expresó que tenía la esperanza de que se renovara el pacto de cara al futuro y que se actualizaran las normas constitucionales, pero “después de 10 años de trabajo no ha sido posible”. En ese sentido, cree que en ambos procesos constitucionales se ha visto una fractura y polarización entre los sectores, que a pesar de tener acuerdos “siguen decidiendo estar divididos y no aceptar que el otro sector tiene algo de razón”, por tanto, “más allá de lo que pase el 17 de diciembre creo que el proceso fracaso”.

Siguiendo con lo anterior, a partir de la división de los partidos políticos dentro del consejo y la mayoría que tuvo la derecha, la coordinadora cultural de CEP señaló que “la tentación de usar la mayoría es más grande que la conciencia de que un texto constitucional no es una política pública, no es un programa presidencial y que, por lo tanto, está llamado a ser un acuerdo madre del que emanen el resto de las leyes. Esa tentación de usar la mayoría no fue resistida por la izquierda el año pasado y por la derecha este año”. De esta manera, “el consejo, las derechas, usaron el proceso constitucional como plataforma para las elecciones que vienen”, esto ya que plasmaron normas en la Constitución que sabían que no debían estar.

A su juicio, Javiera Parada cree que tras el Estallido Social, “es un error pensar que la Constitución es la responsable de todos los males”. A pesar de aquello “hubiera sido muy bueno que los chilenos nos pusiéramos de acuerdo, nuestra generación, y que no fuéramos herederos de los errores de la generación de nuestros padres y abuelos, que provocaron un quiebre constitucional”. No obstante, “se acabó el tiempo de seguir discutiendo sobre una nueva Constitución”.

Por último, consultada por los riesgos que corremos producto de que no estén dadas las respuestas a lo que provocó la crisis, la gestora asociada en Horizontal hizo hincapié en que “la Constitución no soluciona per se las causas de la crisis que provocaron el estallido”, por lo que siempre ha dicho que “el proceso constitucional tenía que ir acompañado de que se afrontaran urgentemente las reformas sociales que la gente en ese momento estaba pidiendo”. De esta forma, como consecuencia consideró que “este fracaso lo que va a acrecentar es la falta de confianza de la ciudadanía con la política”, la cual no ha cumplido con su cometido.