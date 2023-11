Insulza reafirma criticas a texto constitucional: “No lo pienso aprobar, nunca me compré el cuento de la constitución de Pinochet”

Desde la bancada de diputados de Renovación Nacional amenazaron a la ministra del Interior, Carolina Tohá, con una acusación constitucional. El libelo que proponen desde el partido opositor, se haría efectivo si es que de acá a finales de año, el Gobierno no concreta la expulsión de 12 mil inmigrantes ilegales.

En entrevista con ‘Ahora es cuando’, el senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza, abordó la crisis de seguridad que enfrenta el país.

Consultado por las medidas que se pueden tomar para hacer frente a este problema, el congresista enfatizó que “hace bastante rato hay un grave problema de seguridad pública y que se ha estado combatiendo de una manera razonable, por eso me sorprende los ataque contra la ministra. Está claro que lo que ha sucedido durante los últimos días ha provocado alarmas y quizás sea necesario tomar medidas un poco más drásticas”.

Tras esto, tuvo palabras para referirse a la posibilidad de que se implemente un Estado de Excepción Constitucional en la zona, sosteniendo que esas “son para cosas como La Araucanía, no para la delincuencia común y me gustaría ver un poco más de unidad nacional al respecto”. Sin embargo, advirtió que esto “no se trata de discutir la bondades o no de la migración, se trata de buscar alguna forma de controlar mucho mejor esto y eso se está haciendo”.

Proceso constitucional

En relación al plebiscito del 17 de diciembre, Insulza fue crítico con el texto, señalando que “esta es una Constitución que, desde el comienzo y por quienes lo redactaron, es un texto conservador (…) no lo pienso aprobar y tengo la ventaja de que este cuento de la Constitución de Pinochet nunca me los compré demasiado”.