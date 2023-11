Presidente del directorio de Teletón abordó los principales desafíos de este evento solidario

Este 10 y 11 de noviembre se celebrará la Teletón 2023 con su tradicional programa televisivo de más de 27 horas, cuyo objetivo es recaudar fondos para la rehabilitación de más de 32 mil niños, niñas y jóvenes en todo el país. Para ello, la campaña invita a las personas a hacer una donación de carácter solidario a través de sus múltiples plataformas y desde cualquier parte del mundo.

En conversación con ‘Ahora es cuando’, el presidente del directorio de Teletón, Daniel Fernández, se refirió a lo que sucederá este fin de semana con el evento de la Teletón.

Consultado por cómo está la preparación, Fernández aseguró que “está todo bien, pero siempre está la tensión de poder conseguir el resultado. Este es un año especial por las elecciones y los Panamericanos, ya que eso nos tapó un poco nuestra campaña, entonces nos ha costado entrar fuerte en la comunicación, pero hemos hecho esfuerzos muy grandes”.

En relación a los montos fijados, aclaró que “el 70% del aporte es de las personas y el otro 30% es de los auspiciadores y empresas, entonces no sabemos si llegaremos a la meta. Hay mucha gente que dona y no ve el programa y eso es nuevo, ya que hay un grupo que tiene conciencia, pero no quiere hacer conexión emocional en ese momento”.

Sin embargo, recalcó que actualmente el trabajo que se haga en redes sociales es fundamental y es por eso que “todos los deportistas que ganaron medalla en los Juegos Panamericanos 2023 están invitando a apoyar y ayudar en esta causa”.

Sobre los contenidos que se emitirán durante estas 27 horas, el presidente del directorio Teletón, enfatizó que aquí hay un trabajo de aproximadamente seis años, donde “cambiamos el tono y contenido para no mostrar solo la lástima, si no que evidenciamos la superación de las personas y en eso hemos progresado mucho”.

Transparencia y artistas

Los organizadores del evento fijaron una meta de recaudación de 37.327 millones de pesos, la misma cifra que se logró reunir durante la versión del 2022. Las donaciones directas de las personas se pueden realizar a través de la cuenta corriente 24.500-3 del Banco de Chile.

En tanto, para la edición del 2023, el cartel de músicos chilenos estará compuesto por Denise Rosenthal; AK4:20; Gino Mella; King Savagge; Beto Cuevas; Valentín Trujillo; Loyaltty; Karla Melo; Pía María; Princesa Alba; Polimá Westcoast; Vesta Lugg; Karen Paola; Dani Ride; Anto Bosman; Kya; Andrés de León; Daniela Castillo; Los Viking’s 5; y Zúmbale Primo. Los representantes internacionales serán Alejandro Lerner; Axel; Lali; Lunay; Paolo Meneguzzi; y Valeria Lynch.

Sobre estos dos temas, Fernández aseguró que lo de los artistas “cuesta mucho programarlo. Nosotros no pagamos, entonces es difícil esto (…) lo importante es cuánto nosotros gastamos por recibir fondos y en la página de Teletón hay información de transparencia activa donde la gente se puede informar de eso”.

