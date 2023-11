Marisol Peña, integrante del Comité Técnico: “Este texto es increíblemente mejor que la propuesta de la Convención Constitucional”

Antonia Moreno

En conversación con ‘Ahora es cuando‘, la directora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo y expresidente del Tribunal Constitucional, Marisol Peña, abordó el cierre del proceso constitucional y dio a conocer su postura frente al texto.

Como integrante del Comité Técnico de Admisibilidad en el proceso constitucional, Marisol Peña señaló que “observé una profunda polarización” entre los sectores. En ese sentido, cree que “se dieron discusiones intestinas, difíciles de comprender que a mí por lo menos me dieron la impresión de que estamos frente a visiones de lo que Chile necesita profundamente distintas”. Agregando que “cada uno de los consejeros constitucionales se sentía el transmisor de la auténtica voluntad popular que no necesariamente coincidía con la que era la del bloque opositor”.

En este proceso, que contó con representantes elegidos por la ciudadanía y un grupo de expertos, la expresidente del Tribunal Constitucional expresó que “estuvo bien diseñado”. Sin embargo, más allá del trabajo realizado, “son los chilenos quienes el 17 de diciembre nos van a decir ‘este texto me interpreta o no me interpreta'”.

Desde su perspectiva, “este texto es increíblemente mejor que la propuesta de la Convención Constitucional desde el punto de vista técnico, de la realidad y sobre todo de que no representa un intento refundacional”. No obstante, independiente de la comparación con el texto anterior, Peña declaró que “me parece una buena propuesta constitucional”.

Siguiendo con lo anterior, la directora del Centro de Justicia Constitucional UDD expresó que “en la balanza entre lo bueno y lo malo se me inclina por la esperanza que deposito en que pueda regir esta propuesta constitucional con reformas, que creo que se le van a tener que hacer”.

Por último, respecto de la legitimidad de este proceso, Marisol Peña indicó que “la legitimidad la va a dar el resultado del plebiscito”.