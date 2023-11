Directora del Senda: “El fentanilo es una preocupación y lo estamos monitoreando”

Antonia Moreno

En conversación con ‘Ahora es cuando‘, la directora del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), Natalia Riffo, abordó el ingreso del fentanilo a Chile y la alerta de expertos por el alto riesgo de adicción.

A raíz de la llegada del fentanilo a nuestro país, una droga sintética sumamente adictiva y que está incorporada en la Ley 20.000, Riffo explicó que desde Senda “tenemos un trabajo preventivo en las comunidades, en los establecimientos educacionales”. En ese sentido existen cuatro elementos importantes, tales como el fortalecimiento del monitoreo, preparación de los servicios de urgencia, detección de la inteligencia policial, gestión y comunicación de riesgo.

Con respecto a la alerta pública, la directora del Senda señaló que “tiene que ver con la prevalencia del consumo en la población”. Si bien en Chile “el uso de opioides recetados es menos frecuente, hay mayor control sanitario, lo que debiese reducir el exceso de estos medicamentos con fines que no sean médicos, eso no significa que no pongamos la alerta justamente en los servicios de urgencia”.

Por último, Natalia Riffo hizo hincapié en que “nosotros hacemos prevención de todo tipo de sustancias que tengan consumo problemático, no del fentanilo en particular, justamente por el dinamismo que tienen en el mercado estas drogas”. Agregando que “el fentanilo es una preocupación y estamos monitoreándolo”.