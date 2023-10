Vicepresidente de la comisión experta afirma que “el texto resuelve nuestros problemas constitucionales” y dice que “acoge banderas de izquierdas y derechas”

Antonia Moreno

En conversación con Ahora es cuando, Sebastián Soto, abordó la etapa final del proceso constitucional y expresó su visión respecto del contenido del nuevo texto. Sobre esto, el representante independiente con cupo Evópoli, recordó que “el acuerdo por Chile en su espíritu se fundaba en la idea de construir un pacto político, una nueva Constitución que fuera una casa de todos”.

Sin embargo, añadió que “la desazón es evidente para mí, puesto que ese objetivo no se ha cumplido. Hoy día el texto que se va a plebiscitar es un texto que también es diputado en lo político”. Consultado, sobre si el texto soluciona el problema constitucional o no, Soto señaló que “las distancias de izquierdas y derechas hoy día son distancias más de tono que de texto”, es decir, están dadas por ciertas lecturas del texto. En esa línea, cree que desafortunadamente “se instaló una lógica de la confrontación muy tempranamente en el Consejo y, por eso creo yo entonces, que no fue posible construir un pacto político masivo”.

Por otro lado, consideró que “la esperanza está”, ya que a pesar de esta disputa, “el texto contribuye para que empecemos a resolver nuestros problemas constitucionales, porque yo creo que el texto acoge una serie de banderas constitucionales que izquierdas y derechas han levantado en los últimos 20 años”.

Desde su perspectiva, “saliendo de la neblina del plebiscito que viene”, Sebastián Soto cree que “el catálogo de derechos es mucho más robusto que el actual”. A raíz de esto aclaró que “no hay un texto perfecto”, tomando como ejemplo la redacción de la Constitución vigente, “siempre hay problemas”.

Si bien Soto afirmó que “aquí también veo algunas normas que a mí no me gustan para nada”, consideró que, en su globalidad, el texto es positivo. Por último, hizo hincapié en que “dejemos de creer lo que venimos creyendo hace más de una década en Chile que la Constitución es la solución a todos nuestros problemas”.