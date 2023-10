Cristóbal Bellolio tras elección en Argentina: “Llama la atención la resiliencia del Peronismo”

Durante la noche del domingo 22 de octubre se dieron a conocer los resultados de las elecciones presidenciales en Argentina, en las que Sergio Massa, candidato del oficialismo, quedó en primer lugar con un 35,9%, seguido por Javier Milei con un 30,51% de los votos.

En conversación con Ahora es cuando, desde Buenos Aires, el profesor y analista político de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, Cristóbal Bellolio, analizó los resultados y señaló “lo que más llamó la atención es la resiliencia del Peronismo”, ya que se trata de un “gobierno que ha sido muy criticado, especialmente, por su manejo económico y que sea su ministro de Economía, el que finalmente, en vez de pagar los costos de esa mala evaluación, sea el gran ganador de la jornada”.

Sobre el pronóstico para la segunda vuelta, que será disputada entre Massa y Milei, el analista destacó que “pasamos de una elección perdida por parte del ánimo oficialista a una elección en disputa, abierta”. Si bien hay personas que votaron por Patricia Bullrich que no le darían su voto en ninguna circunstancia al peronismo, consideró que “es un escenario incierto. Yo no he visto encuestas de segunda vuelta con esta configuración, pero yo creo que no está tan claro de que el peronismo no sea competitivo en segunda vuelta”.

Por último, respecto del fenómeno que ha significado Javier Milei y sus pasos a seguir, Cristóbal Bellolio explicó que “ha llegado donde llegó justamente por no guardarse nada. Entonces ahora vamos a ver qué tanto queda de ese discurso rupturista, de ese catalizador de la bronca, si es que se domestica y busca alianzas con la derecha más tradicional”.