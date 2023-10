Hernán Larraín emplaza a la izquierda: “Todo parece indicar que prefieren dejar el texto así para poder criticarlo”

El comisionado experto de la UDI, agregó que “pareciera que estuvieran preconstituyendo pruebas para poder bajarse”.

En entrevista con ‘Ahora es cuando’, el comisionado experto de la UDl y exministro de Justicia, Hernán Larraín, abordó las diferencias al interior del Consejo constitucional y posterior discusión en la comisión de expertos. Respecto de la falta de acuerdos en la instancia, Larraín emplazó a los sectores de izquierda y afirmó que “es evidente que la izquierda no puede sentirse enteramente representada, porque siendo minoría, el énfasis y la mirada que tiene es más de centroderecha que de centroizquierda”.

En esta línea, Larraín agregó que “las acciones previas de ese sector dieron a entender que estaban desmarcados del proceso, ya que en los temas más centrales no quisieron avanzar”. Asimismo, puntualizó en que “es evidente que la izquierda no puede sentirse enteramente representada, porque siendo minoría, el énfasis y la mirada que tiene es más de centroderecha que de centroizquierda”.

Tras esto, acusó que “cuando le dan la posibilidad de corregir y la tranquilidad de plasmar sus aspiraciones ellos la rechazan (…) todo parece indicar que prefieren dejar el texto así para poder criticarlo. Pareciera que estuvieran preconstituyendo pruebas para poder bajarse y decir posteriormente que el documento nos los satisface plenamente”.

El representante de la UDI planteó que una vez pase este proceso, “la historia nos va a juzgar por no haber hecho más esfuerzos, pero no se puede decir que eso no existió para lograr entendimientos”, agregando que “podemos mejorar y espero que se haga un último esfuerzo para dar una señal de mayor transversalidad”.