Zarko Luksic de Amarillos por Chile: “Si la constitución es un espejo de la confrontación que está viviendo el país, entonces no será un buen texto”

En entrevista con ‘Ahora es cuando’, el miembro del comité político de Amarillos por Chile, Zarko Luksic, abordó lo que ha acontecido en el proceso constitucional pero desde la perspectiva del rol que ha jugado su bancada en esta nueva etapa constituyente.

Consultado por la discusión que ha surgido en la Comisión Experta, el representante de Amarillos, planteó una problemática, “el pensar que la Constitución va a ser el instrumento para que Chile tenga más crecimiento, me parece que no se está entendido el rol de una Constitución (…) es un debate que ya llevamos años en el Congreso, entonces me parece que el debate político del Congreso se trasladó en algunos aspectos hacía el debate constitucional y eso no le hace bien a la Constitución”.

Tras esto último, enfatizó en que “no me atrevo a asignar responsabilidades, el pueblo chileno es el que hará esto en diciembre”, agregando sobre la posibilidad de que la bancada apruebe el texto que “nosotros queremos revisar bien el documento y sobre eso tomaremos una decisión que actualmente no la tenemos”.

Sin embargo, culminó lamentando que “no se hayan generado los puentes, ambientes y formalidades para haber buscado un acuerdo. Aquí se enfrentaron dos bloques contaminados por la disputa que hay en el Congreso. La Constitución si es un espejo de la confrontación que está viviendo el país, entonces no será un buen texto”.