Macaya emplaza a Crispi: “El mensaje que le envío es que asista y no tengo ninguna duda que el tono cambia”

El senador y presidente de la UDI además, agregó que el exdiputado “ha desoído y no ha tenido respeto por la facultad fiscalizadora de la Cámara de Diputados”.

En conversación con Ahora es Cuando, Javier Macaya abordó el debate sobre el caso convenios tras la ausencia del jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi a la comisión investigadora de la cámara de diputados en medio de la discusión por la Ley de Presupuestos.

Sobre este tema, Macaya fue enfático y aseguró que “creo que lamentablemente el gobierno y el jefe de asesores se ha pasado por buena parte a la Cámara de Diputados”. Asimismo, especificó que Miguel Crispi “ha desoído y no ha tenido respeto por la facultad fiscalizadora de la Cámara de Diputados”. En esa línea, emplazó al jefe del segundo piso del Ejecutivo y dijo que “el mensaje que le envío es que asista y no tengo ninguna duda que el tono cambia. Asistir no es mucho pedir, no se le está pidiendo mucho (…) a las preguntas nadie debería tener temor. Espero que se pueda escuchar este llamado”.

Al mismo tiempo, la bancada de diputados de la UDI envió una carta al presidente Gabriel Boric donde advierten con rebajar el presupuesto de la Presidencia a $1 dada la ausencia de Miguel Crispi a la comisión investigadora del caso convenios.

Debate constitucional

Consultado por la discusión constitucional, Macaya explicó que “culmina nueva etapa, le queda muy poco al proceso desde la parte política y estamos muy cerca de pasárselo a la ciudadanía. Cerrar tres años muy dolorosos para Chile y darle la oportunidad al país de que tenga certezas en la reglas del juego es muy importante (…) si aprovechamos la oportunidad, en diciembre Chile va a tener más certezas jurídicas y más estabilidad”.

Asimismo, aseguró que “por más difícil que haya sido esta etapa, que ha estado cargada de política y discusión, creo que tenemos muchas esperanzas de sacar un texto que sintonice con los chilenos (…) estoy convencido que la actual constitución no es una mejor respuesta que la propuesta que se le va a entregar a Chile, estoy convencido que el texto que se le va a presentar a Chile es mejor que la constitución vigente”, finalizó.

Aborto tres causales

En medio de la votación de las más de 600 observaciones a la propuesta de nueva Carta Magna, el oficialismo no logró modificar en la Comisión Experta una de las enmiendas más polémicas aprobadas en el Consejo Constitucional, la que se refiere al artículo que protege la vida de “quien” está por nacer.

Para el congresista, esta “ha sido una discusión de filosofía jurídica de lo que puede significar una cosa u otra (…) quiero invitar a leer norma por norma donde se establece de manera literal la igualdad entre hombres y mujeres. Estoy convencido que esto no implica un retroceso en el aborto en tres casuales”.

Tras esto, puntualizó en que “la discusión constitucional, cuando se enfoca en el edificio del congreso, genera mucha caricaturas (…) el triunfo de la opción “En contra” no es un triunfo de la izquierda, sino que una derrota de toda la política”.