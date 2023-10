Senador Castro por informe de Isapres: “Perdonazo no va a haber, lo que si va a haber es un vínculo estrecho a la reforma a la salud”

El presidente de la Comisión de Salud del Senado aseguró que “nosotros no estamos enamorados de las Isapres, es un sistema que está en periodo de obsolescencia”.

En entrevista con ‘Ahora es cuando’, el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, se refirió al informe del Comité Técnico que rebaja la deuda de las Isapres y generó diversas reacciones en las bancadas oficialistas quienes lo calificaron como “un nuevo perdonazo”.

Consultado por esto último, Castro enfatizó que “nosotros no estamos enamorados de las Isapres, es un sistema que está en periodo de obsolescencia (…) perdonazo no va haber, ni siquiera perfume de perdonazo, lo que si va a haber es un vínculo estrecho a la reforma a la salud”.

Asimismo, sobe el texto recalcó que este “es un informe técnico, no es la ley, pero para que la ley pueda navegar se necesitan enmiendas que traduzcan lo que el informe técnico quiso decir o no, esas enmiendas ahora quedan en manos del gobierno”, agregando que “no es que los fallos dependan de una arquitectura legislativa, no es imperativo tener una ley articulada para que funcione el fallo, ya que este va a funcionar igual”.

“No tiene sentido hacer ley corta, si no se vincula una transición donde las Isapres se reconviertan en otra cosa”, indicó Castro. Por último, aseguró que “la madre de todo aquí, es que todo lo que se esta proponiendo tiene que estar dentro del contexto del fallo judicial y eso es parte de la conversación que comenzamos ayer (…) para el próximo martes está invitado el ministro de Justicia, porque la mirada de cómo aterriza este informe respecto de la sentencia es clave”.