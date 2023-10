Ministro Cordero refuta declaración de Asociación de Isapres: “La idea de que han cumplido la ley no se compadece con los hechos”

Asimismo agregó que las palabras del presidente de las Aseguradoras, “se las atribuyo estrictamente a la estrategia judicial que mantienen con la Corte”.

En conversación con Ahora es Cuando, el ministro de Justicia, Luis Cordero se refirió a la poisición que tomó la Asociación de Isapres tras conocer el informe final de la Comisión Técnica que propone la devolución de US$451 millones y cuatro medidas para amortiguar baja de ingresos. Sobre esto, afirmó que “entendería que es una declaración interesada, pero la idea de que han cumplido la ley no se compadece con los hechos”. Asimismo, agregó que existe “buena disposición de la ministra Aguilera, donde hay horas y días intensos para poder buscar una buena solución”.

Ley de Usurpaciones

Por sobre el veto presidencial y las posibles modificaciones que puedan surgir a esta norma en relación a la noción de “usurpaciones no violentas”, el secretario de Estado explicó que “este concepto es muy antiguo del derecho penal, eso no es una categoría que nace ahora. La usurpación es un delito (…) abordar usurpaciones aumentando penas es un tema en el que estamos de acuerdo, pero me preocupa sobre este debate que estamos de acuerdo en el 80% de los temas”. Sin embargo, recalcó que “el tema de usurpaciones es un problema serio que tenemos en el país”.

Caso Convenios

Consultado por la publicación de El Mercurio respecto del Caso Convenios en donde el Ministerio Público citaría a declarar como imputados al exministro Giorgio Jackson, al jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi, y a la directora de Presupuestos (Dipres), Javiera Martínez, para determinar si hubo incumplimiento de obligaciones de fiscalizar el uso de fondos públicos en acuerdos entre el Estado y fundaciones, Cordero puntualizó en que “hay que tener cuidado cuando uno utiliza el derecho como herramienta en la política porque termina de desacreditar a las instituciones, esta es una información que viene desde los querellantes y no del Ministerio Público”.