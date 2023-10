Guido Larson por conflicto en Israel: “Un acto de esta naturaleza es muy difícil que se haya podido desarrollar sin un actor exógeno”

El académico de la Universidad del Desarrollo analizó las claves del ataque de Hamás en la Franja de Gaza.

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, el experto internacional, Guido Larson abordó en detalle las causas históricas y la proyección del conflicto en Medio Oriente. Sobre esto, comenzó señalando que “el modus vivendi de la franja es bastante complejo”.

Asimismo, explicó sobre el grupo Hamás que “es una organización de carácter hibrida, ya que también provee servicios, gestiones y administraciones, por lo que es bien complejo su análisis a nivel organizacional”. Sin embargo, sostuvo que “es de consenso que Irán juega un rol de financiamiento con Hamás”.

En relación a la responsabilidad del ataque, hizo énfasis en que “falta investigación para determinar esto, pero un acto de esta naturaleza es muy difícil que se haya podido desarrollar sin un actor exógeno”, agregando por el futuro de este conflicto que “el problema no va a desaparecer, no ha desparecido y va a seguir estando ahí, independiente del resultado de la operación militar de los próximos días (…) es muy difícil el pronostico porque estamos en la niebla de la guerra. Hoy el conflicto está contenido en dos frentes, pero no veo probable que haya una intervención de Irán, Siria o Estado Unidos en el conflicto, ya que si eso ocurre nadie sabe dónde podría terminar”.

Hasta el momento y según un portavoz de la Oficina de Coordinación de Ayuda Humanitaria de Naciones Unidas (OCHA), son más de 1.500 personas las que han muerto en este conflicto, dejando además unos 6.400 heridos en total.