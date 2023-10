Entrevista Infinita Noam Titelman: “A lo que más se puede aspirar, si es que se rechaza el texto, es a una reforma del sistema político” En conversación con ‘Ahora es cuando’, el investigador en el observatorio de la polarización de la universidad Sciences Po, y fundador del Frente Amplio, Noam Titelman, se refirió a la nueva etapa del proceso constitucional, donde la Comisión Experta tendrá cinco días para proponer modificaciones, que luego se someterán nuevamente al pleno del Consejo, las que deberán ser aprobadas por tres quintos de los consejeros. Para Titelman es “difícil que ocurra un autosabotaje del proceso constitucional. La dinámica interna del Consejo hace difícil que no llegue a haber un plebiscito al final, pero lo que sí puede ocurrir es que diversos actores políticos vean inevitable el triunfo de la opción “En contra” y empiecen a actuar de esa manera”. En relación a la percepción ciudadana sobre el proceso constituyente, enfatizó en que “no hay que olvidar de que existe una mayoría que va a rechazar el texto que se le ponga por delante”, agregando sobre la falta de acuerdo de las distintas bancadas por lograr acuerdos transversales, puntualizó en que “hoy moviliza mucho más estar en contra que a favor y eso genera unos incentivos complicados para ponerse de acuerdo”. Antes de culminar la conversación, planteó que si se rechaza el texto el próximo 17 de diciembre, “a lo que más se puede aspirar, es a una reforma del sistema político y que puede basarse de lo que salió de la Comisión de Expertos” y que esto “va más allá del optimismo de la voluntad”.

