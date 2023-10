Ministro Cataldo asegura que crisis educacional en municipios “no se resuelve sólo metiendo más plata”

El ministro de Educación, abordó la situación de diversas zonas del país afectadas por la mala gestión de recursos que obligaron a cerrar nueve establecimientos de la comuna de Tiltil por una deuda de más de $18 mil millones de pesos.

En diálogo con ‘Ahora es cuando’, el timonel de Educación, Nicolás Cataldo, reconoció que “efectivamente, tenemos varias decenas de municipios que están en algún tipo de dificultad financiera, ya sea por una perdida del equilibrio entre ingresos y gastos o una combinación de diversos factores”, en esta línea, explicó que “esto no se resuelve sólo metiendo más plata, es ver la forma más sencilla, pero menos inteligente para un problema mucho más profundo”.

Presupuesto 2024

Tras conocerse el Presupuesto del gobierno para el próximo año que aumenta un 4,2% en Educación, el titular de la cartera especificó ante las críticas, que “el debate no es cómo aumentan algunas líneas de la educación, podríamos poner cientos de millones para la reactivación educativa, lo que no significa que tengamos programas específicos o líneas claras para gastar esos recursos”.

Liceos emblemáticos

Consultado por la ola de violencia escolar que afecta a los liceos emblemáticos, Cataldo advirtió que “el Estado ha fracasado consistentemente durante muchos años, hoy se han traspasado límites en cómo se ejerce la violencia (…) estamos hablando de delitos, yo no la asocio a manifestaciones políticas por parte de los estudiantes”.

Asimismo, dijo que “tenemos un escenario de alta complejidad, pero lo sorprendente es que se hayan tomado pocas medidas porque es un problema que se arrastra por muchos años (…) no me refiero a mi antecesor inmediato, sino que a todos los años anteriores. Lo peor que nos puede pasar es que cada vez que cambia el gobierno cambien las políticas, eso no le da estabilidad a un sistema”.