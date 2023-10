Schalper y la autocrítica constitucional: “No hemos sido capaces de marcar el claro contraste que existe con el  proceso anterior”

El diputado de Renovación Nacional afirmó además que “la gente todavía no ha superado la mala experiencia de la convención”.

En conversación con ‘Ahora es cuando’, el diputado de RN, Diego Schalper, se refirió al fin del trabajo del consejo constitucional, ya que el texto deberá ser corregido por la Comisión Experta, donde algunos partidos políticos buscan acuerdos transversales para presentar redacciones conjuntas.

Por el rol que tendrán que tomar los partidos políticos luego de que termine el trabajo del Consejo Constitucional, el parlamentario sostuvo que tiene “la confianza en que las distintas bancadas se van a expresar ahora, como ya lo están haciendo”, agregando un tono de optimismo para poder llegar a acuerdos, “si fuimos capaces, a semanas del plebiscito, de construir doce bordes institucionales, quiero creer que somos capaces de hacer algo parecido en el marco constitucional”.

Consultado por el desarrollo del texto en el Consejo, el que ha recibido críticas de ambos sectores políticos, Schalper hizo énfasis en que “la izquierda, que era muy crítica de las bases de los expertos, si pudiera firmar hoy día ese texto, lo haría mañana. Les pido a todos que no tensionemos innecesariamente (..) la mayoría del Consejo va a enfrentar un dilema cuando lleguen las observaciones de los expertos y confío en que el Partido Republicano no va a caer en ninguna de las dos tentaciones, no creo que el camino sea rechazarlas todas y tampoco creo que estén en esa disposición”.

Asimismo, puntualizó, en relación a la percepción ciudadana, que “la ciudadanía todavía no conoce el contenido del texto, yo creo que es perfectible pero tiene cosas bastantes buenas. El gran rechazo es por un estrés postraumático de la convención, la gente aún no supera la mala experiencia del proceso anterior (…) espero que podamos marcar un punto de inflexión y que de aquí en adelante, el tono y la manera de enfocarnos frente a la opinión pública sea con una forma constructiva y con una visión de futuro”.