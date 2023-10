Rojo Edwards: “Pedimos que no se retire de la mesa la posibilidad de que no haya plebiscito”

El senador del Partido Republicano tomó distancia de la postura de José Antonio Kast de aprobar el texto de los consejeros y afirmó que si se rechaza, “se nos genera un problema”.

En conversación con ‘Ahora es cuando’, el senador Rojo Edwards remarcó la diferencias al interior del partido de cara al proceso constitucional. Contrario a la posición del líder fundador de la colectividad, José Antonio Kast, Edwards realizó un llamado a evaluar la opinión de la ciudadanía para así evitar el plebiscito del 17 de diciembre.

“Hoy la gente está rechazando, no por las enmiendas Republicanas, si no por una fatiga del proceso. En un minuto hay que tomar una decisión, de si llevamos el texto a plebiscito o no. Lo que pedimos ayer fue que no se retirara de la mesa, la posibilidad de que no haya plebiscito, si se pierde con nuestras ideas se nos genera un problema”, expresó el senador.

En esta misma línea, explicó que “la gente no pidió una nueva Constitución (…) esto demuestra que todo el proceso era parte de un diagnostico equivocado”, agregando que “la izquierda no ha hecho su mea culpa de que trataron de imponer una nueva Constitución por la vía de la violencia y no les está resultando”.