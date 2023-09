Moisés Naim mira con preocupación proceso constitucional: “La derecha se está engolosinando”

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, el analista internacional, Moisés Naim, expresó sus preocupaciones sobre el proceso constituyente.

En diálogo con Infinita, el escritor y analista venezolano, se refirió a la actitud que ha adoptado la oposición al interior del Consejo Constitucional, comparándolo con lo que pasó con el primer proceso constituyente. “Estaba muy preocupado de que se aprobara el primero proyecto de nueva constitución, que era algo realmente impresentable. Se engolosinaron quienes hicieron ese primer proyecto de nueva constitución y ahora lo hizo la derecha”, advirtió.

Respecto de lo que ocurre en materia constitucional en nuestro país, Naim deslizó que: “Hay un fetiche constitucional, donde se ve a la constitución como un documento mágico. La cargan de promesas que no puede cumplir”.

Además, Naim recalcó la importancia del diálogo. “Chile no va avanzar si no hay coaliciones, pactos y acuerdos entre partes que no se llevan bien. Entrar a una situación donde el rival político es un enemigo mortal, es un peligro enorme. La lucha debe ser por buscar más acuerdos, no por dar más promesas”.