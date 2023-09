Senador Castro por fallo contra Isapres: “No vamos a hacer ningún perdonazo, tampoco nos interesa precipitar o forzar un quiebre de sistema”

El senador del Partido Socialista y presidente de la comisión de salud advirtió que “mandar la gente a Fonasa, a una lista de espera, sería irresponsable e inhumano”.

En el marco de la eventual solicitud de una nueva prórroga, para implementar el fallo de la Corte Suprema, mientras se tramita en el Senado la ley corta de isapres, el senador Juan Luis Castro conversó con Ahora es Cuando y explicó que “el Comité Técnico tiene dos semanas más para poder elaborar su informe final (…) el peligro es el colapso del sistema, aquí hay clínicas privadas que también está amenazadas, lo que va a ocurrir es que el gobierno va a hacer una petición y eso permite que se tramite esta ley para poden en febrero ya tener tanto fallos en vigencia, ley y que no se genere confusión, porque la intención es que los usuarios se sientan seguros de que no van a perder su cobertura y que no se le van a cambiar las reglas del juego de nuevo”.

Asimismo, Castro puntualizó que “en la práctica no vamos a hacer ningún perdonazo, tampoco nos interesa precipitar o forzar un quiebre de sistema (…) mandar la gente a Fonasa, a una lista de espera, sería irresponsable e inhumano”.

Tras esto, hizo énfasis en que “está agotado el modelo del sistema de Isapres porque tiene mucho número rojo, la gente ya no confía. Las Isapres saben que tienen que reconvertirse, lo que hay que definir es el tránsito que haga que no haya corte de la atención de las personas”.

Proceso constitucional

Para el senador, “la foto de hoy es de un tropiezo con la misma piedra, puesto que la doctrina del grupo dominante se quiere imponer frente al sentido común en la mayoría del país (…) la cosa se puso compleja, veo con alta preocupación que a Republicanos le pueda pasar lo mismo que le pasó a otros sectores de izquierda en la primera constituyente”.

En relación a la posibilidad de que triunfe la opción “en contra”, sostuvo que “si termináramos rechazando, vamos a estar situado como el único país del mundo que vuelve a rechazar su proceso constitucional, frente a eso, no me cabe duda que el Congreso debiera tomar cartas en el asunto (…) por qué no va a ser posible si esto se rechaza de que el Congreso tome parte del acuerdo y se someta a un proceso de reforma que permita que esto tenga luz”, culminó Castro.