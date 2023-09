Consejero Ljubetic alerta al proceso constitucional: “Si no hay acuerdo político nada de esto tiene posibilidades”

El representante de Convergencia Social abordó las tensiones que han surgido entre la oposición y oficialismo en el marco de las votaciones de normas.

En conversación con ‘Ahora es cuando’, Yerko Ljubetic, consultado por la crítica que realizó Beatriz Hevia en la forma en que se planteó el sector oficialista en el Consejo, donde aseguró que no están dispuestos a llegar a acuerdos, Ljubetic puntualizó en que “los hechos desmienten totalmente aquello, nosotros desde el día uno hemos planteado nuestra disposición a la búsqueda de acuerdos. Todas la iniciativas que con tardanza, a nuestro juicio, se fueron dando a finales de la etapa anterior, se dieron por nuestra insistencia, nada de eso ocurrió por la iniciativa de la mayoría que conduce el proceso (…) sólo el 3% de las enmiendas aprobadas en las comisiones tienen su origen en la minoría, todas las demás fueron rechazas sistemáticamente por la mayoría circunstancial de cada una de las comisiones y es lo que está ocurriendo hoy en el plenario”.

Sobre si hay posibilidades de salvar este proceso, aseguró que “algo que uno aprende en política es que nada puede afirmarse como definitivo, pero el margen que queda es muy estrecho (…) si no hay acuerdo político nada de esto tiene posibilidades y vamos a tener un proceso que va a terminar como ha sido hasta ahora”, agregando que “el hecho de que no haya un acuerdo y que esto parezca una propuesta muy disputada no es un elemento que vaya a ayudar (…) si no hay un acuerdo político esto va a ser un trámite burocrático”.

Tras esto, le realizó una crítica al papel que ha tenido el Partido Republicano en el Consejo, indicando que “si uno pretende que, porque le fue muy bien en una elección, usar esa mayoría para dejar clavadas las reglas de los próximos 30 años, naturalmente no es la actitud con la que hay que abordar un proceso constitucional”, sumando que “hoy es muy evidente que Republicanos está muy comprometido con el texto que está sacando adelante y no les queda otra alternativa que llegar hasta el final con esa propuesta, el problema es que lo que están haciendo es un plan de gobierno y esa es una mentalidad muy inadecuada para abordar un tema constitucional”.