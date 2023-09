Ignacio Irarrázaval por el proceso constituyente: “La gente no quiere saber más, quiere que termine luego esto y una forma de hacerlo es votando en contra”

En conversación con ‘Ahora es cuando’, el director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, Ignacio Irarrázaval, se refirió a la opinión y percepción ciudadana que existe sobre el actual proceso constitucional.

Para Irarrázaval, según las últimas encuestas, la opinión de las personas sobre el proceso está muy marcada, producto de que existe una variable que está jugando en contra y “es que la gente no quiere saber más y quiere que termine luego esto y una forma de hacerlo es votando en contra”, argumentando que “las personas no están siguiendo el detalle y se han informado poco de esto. Las personas quieren dialogar, pero no quieren discutir y entrar en detalles que a veces lo superan (…) los anhelos están sobre la mesa, pero ven una discusión que es incomprensible para ellos y ahí se genera el agotamiento de que termine pronto esto”.

Consultado por si las propuestas hubieran evitado que los casos convenios hubieran existido, explicó que “siempre hay espacios para la corrupción, pero en este caso el Estado fue negligente, había información y estándares, pero fue negligente en no seguir la información que el mismo Estado tiene, ahí hay un espacio para mejorar y creo que no nos hemos tomado en serio esto”.

Asimismo, puntualizó sobre este caso que “claramente aquí ha habido un aprovechamiento y la separación entre política y política pública no está suficientemente claro. En el caso de Democracia Viva se transgredió la ley de base de administración del Estado porque los funcionarios públicos tienen el deber de abstenerse cuando se presume algún conflicto de interés y aquí claramente lo había”.