Hutt descarta quiebre con Republicanos tras abstenciones de Chile Vamos: “Los canales siguen abiertos”

En entrevista con ‘Ahora es cuando’, la consejera constitucional y presidenta de Evópoli abordó las diferencias entre Chile Vamos y Republicanos en la discusión por la nueva carta fundamental.

Consultada por la decisión de abstenerse y no rechazar enmiendas que eran criticadas por el oficialismo, la timonel de Evópoli explicó que esto fue porque “hubo varias razones en el diseño y forma de las propuestas”, sosteniendo que por parte de Republicanos “es legitimo que haya otra postura valórica, pero eso no se puede transformar en políticas públicas”.

En esa línea, expresó que “nosotros estamos promoviendo una Constitución que nos acoja a todos y eso nos parecía que no estaba pasando (…) una votación en bloque habría mandado un mensaje equivocado donde no habría ninguna posibilidad de acoger diversas posturas”.

Pese a lo anterior, descartó que exista un quiebre entre Chile Vamos y Republicanos, asegurando que “siempre es posible conversar y plantear los temas (…) los canales siguen abiertos y no merece este proceso tener actitudes que no sean rescatar la confianza mutua y asegurar que termínenos en una buena propuesta para la ciudadanía. No hay espacio para disputas que estén ajenas a lo que los ciudadanos nos encargaron el 7 de mayo”.

Por último, Hutt concluyó que para los integrantes del Consejo “es muy importante este proceso, espero que termine bien y que las personas puedan ver soluciones a sus problemas”.