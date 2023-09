Macaya tras conmemoración de 50 años: Boric está acostumbrado “a farrearse oportunidades”

El timonel de la UDI insistió en las críticas al Ejecutivo y afirmó que el mandatario “eligió la polarización en vez de los acuerdos”.

En conversación con Ahora es cuando, el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya reflexionó respecto de las discusiones que generó la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado que terminó con Chile Vamos fuera del acto oficial organizado en La Moneda.

Macaya afirmó que “desde el gobierno se trató de instalar una verdad oficial sobre lo que pasó antes de 1973″ y fue ese el “error” que marcó la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado. En esa línea, se defendió de las críticas a su sector y agregó que “cuando se nos emplaza de negacionistas, 50 años después, por tener una mirada distinta de la historia me parece desquiciado”.

Asimismo, el representante de Chile Vamos aseguró que “el gobierno perdió una oportunidad tremenda (…) en hacer una conmemoración desde la base de los errores que nos se pueden repetir. El presidente Boric está acostumbrado a farrearse oportunidades importantes, lo hizo con la convención y en esta conmemoración, donde se eligió la polarización en vez de los acuerdos”.

Sobre este mismo tema, Macaya explicó que “no quisimos asistir -al acto oficial- porque entendimos que hay situaciones de dolor, y no nos equivocamos, no era un acto para que fuera la derecha (…) aquí hubo cancelaciones a quienes tienen una mirada distinta y creemos que nuestra no asistencia contribuyó a tener una conmemoración más sobria y menos polarizada”.

Conversaciones con el gobierno

Sobre la recomposición de la relación política con el gobierno en busca de reformas tras la conmemoración del 11-S, puntualizó en que “no vamos a proponer como pretexto la polarización para responderle con más polarización al país y hay una responsabilidad del gobierno en cambiar el tono”.

En relación a la discusión por las enmiendas del Consejo Constitucional, sostuvo que “para la UDI, la importancia tiene que ver con que en la Constitución quede garantizada la libertad de elección en salud, educación y previsión”, haciéndole un llamado al presidente Boric, “no busquemos excusas para ponernos en el lugar que tiene más sintonía en las encuestas”.