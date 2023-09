Carlos Peña: “El Golpe pudo evitarse y es evidente que todas las fuerzas políticas pudieron hacer esfuerzos para lograrlo”

El rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, afirmó que “conforme ha pasado el tiempo, la discordia en torno al significado que el Golpe posee para la cultura pública, en vez de disminuir parece irse encendiendo cada vez más”.

En entrevista con ‘Ahora es cuando’, Carlos Peña, reflexiono respecto de las causas del Golpe de Estado y la reacción de la clase política. Respecto de esto último, el destacado columnista explicó que “lo más sorprendente de estos días es que conforme ha pasado el tiempo, la discordia en torno al significado que el Golpe posee para la cultura pública, en vez de disminuir parece irse encendiendo cada vez más. Esto se explica porque los chilenos y chilenas estamos encontrando severos problemas para convenir un cierto futuro compartido”.

Asimismo, agregó “condenar las violaciones a los derechos humanos no parece muy difícil, el punto que está en discusión y me parece que en esto la derecha se ha equivocado o ha enmudecido en si la rebelión de quienes recibieron el monopolio de la fuerza por parte de la sociedad civil está o no justificada y me parece que esta pregunta la derecha no ha sido capaz de responderla”.

En esta línea, agregó que “el Golpe merece una condena sin paliativos y en eso la derecha sigue pendiente”. Tras esto, argumentó que “la derecha ha configurado su propia autoconciencia a partir del trauma que le trajo la Unidad Popular y a base de la experiencia que le trajo la dictadura”, por lo que “tiene una tarea cultural e intelectual pendiente, sus elites políticas debieran hacer un esfuerzo por construir un discurso más liberal que la despegue del sentido que ese pasado posee para ella”.

“Yo creo que sí tendríamos razones para condenar el Golpe, porque la democracia descansa en un compromiso incondicional, en el compromiso de respetar las reglas y de que los órganos que monopolicen la fuerza se subordinen al poder civil (…) el Golpe pudo evitarse y es evidente que todas las fuerzas políticas pudieron hacer esfuerzos para lograrlo”, sostuvo el columnista.

Para concluir esta arista de la conversación, subrayó que “si los países no son capaces de elaborar un futuro compartido, entonces se vuelven de espaldas al futuro y quedan con su vista en el pasado que es lo que está ocurriendo hoy en Chile (…) la gran tarea de Chile es alcanzar prontamente un acuerdo constitucional, tenemos que ser capaces de recordar lo que ocurrió con el Golpe de Estado despojándonos del dolor que todavía nos causa”.

El rol de la política

Para el abogado “el presidente no ha estado bien, él tiene un cierto deseo de estar en un papel de redentor, pero le hace mal a la política cuando el presidente se compromete demasiado en eso, es inevitable que si el presidente quiere estar a la altura de su deber debe tomar más distancia”.

“La política se ha degradado, sin una buena política es muy difícil que logremos construir un futuro compartido, la tarea de la política es gestionar el tiempo, sin un sentido de futuro, el presente se vuelve una especie de pantano donde andamos lento y donde ni siquiera la imaginación es posible”, sostuvo Peña.

Sobre la amenaza que le hizo el presidente Boric a Sebastián Piñera en la candidatura presidencial, indicó que “no cabe duda que fue un alarde de campaña. No cabe duda que el presidente Piñera es un hombre tapizado de defectos, pero entre ellos no se cuenta la falta de compromiso democrático, Sebastián Piñera ha mostrado siempre un abierto compromiso democrático”.