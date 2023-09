Diputado Undurraga descarta apoyo de Evópoli a acuerdo del gobierno por 11-S

El jefe de bancada de diputados del partido, explicó que los puntos relevantes del texto del Ejecutivo “están todos asumidos”.

En conversación con Ahora es Cuando, el diputado Evópoli, Francisco Undurraga se refirió al debate entre la oposición y el gobierno respecto del texto convocado por el Presidente Boric para condenar de manera transversal el golpe de Estado. Sobre esto, expresó que “estamos todos desde Chile Vamos con las diferencias que tenemos, estamos todos por la democracia y el irrestricto respecto de los derechos humanos”.

En esta línea, Undurraga manifestó que “la conmemoración de los 50 años era algo que había que hacer, pese a que el presidente nos haya toreado, creo que a la política en general le ha servido para afirmar la democracia y para decir que nunca más hay que solucionar los problemas de la democracia con ausencia de la misma”.

Asimismo, agregó que “echo de menos una reflexión, que si bien el mundo socialista dijo que la hizo desde muy temprano, echo de menos que no se haya hablado del por qué llegamos a esto, no como una justificación o empate al 11 de septiembre, estamos en un mundo muy polarizado, con una política muy encriptada y todos los actores debemos entender por qué se llegó a esa negación de democracia”.

Por último, concluyó que “el texto (del gobierno) lo adscribo, cuando uno es parte de un conglomerado, tiene que aceptar las diferentes visiones que tienen tus socios para poder constituir una mejor democracia”.

“Compromiso: Por la Democracia, siempre”.

Consultado por el documento exhibido ayer por el presidente Boric, con las firmas de los exmandatarios; Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos Escobar, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera; denominado Compromiso: Por la Democracia, siempre”, destacó que “el presidente Boric hizo una buena labor invitando a los expresidentes, está bien que firmen, no hay que dramatizar (…) yo creo que lo importante es que se ha hecho una reflexión en todos los partidos políticos sobre el valor de la democracia, vamos a cargar con el dolor de que el Golpe de Estado nos dividió profundamente y lo que pasó antes también nos dividió”.

En relación al rol que ha tenido el expresidente Piñera para esta conmemoración del 11 de septiembre, subrayó que “si el presidente Boric quiere dialogar con Chile Vamos, que lo haga con los actores institucionales que la coalición ha puesto en la mesa, el presidente Piñera es muy importante dentro de nuestro sector, pero en esta vuelta, en su rol pretendido por el presidente Boric de mediador, el que se equivoca no es el expresidente, sino que el presidente Boric”.

Proceso constituyente

Sobre la discusión y problemática que ha surgido en torno a las enmiendas del Consejo Constitucional, aseguró que “la obligación nuestra es ponernos de acuerdo y no jugar al rechazo, no vamos a tener una tercera oportunidad, al menos en el corto plazo (…) yo creo que hay que modificar la constitución, pero si no se llega un a buen texto tendremos que asumir como parlamentarios y hacer el trabajo desde el Congreso”.