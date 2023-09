Piergentili advierte que actual proceso constitucional “mantiene el maximalismo de la convención”

La actual vicepresidenta del Partido por la Democracia, Natalia Piergentili, se refirió además, al debate por el acuerdo del 11-S, en el marco de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado.

En conversación con Ahora es Cuando, la extimonel del PPD, abordó el llamado del gobierno a todos los partidos a “suscribir un compromiso por la democracia”, de cara a la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado y donde la UDI decidió restarse del acuerdo.

Sobre esto, Piergentili, sostuvo que “cuando quieres avasallar estás profundamente equivocado, porque la ciudadanía puede pensar, legítimamente, que si no se ponen de acuerdo en una declaración de futuro, cómo lo van a hacer en pensiones o pactos tributarios”.

Proceso Constituyente

Consultada por el proceso constitucional, Piergentili se mostró preocupada por el nivel de las discusiones en el pleno de los consejeros y expresó que “no olvidemos que venimos de un estallido social que casi nos cuesta un quiebre institucional, de un proceso fallido, hoy estamos encaminados en un nuevo proceso y es simbólicamente importante plantear una mirada colectiva sobre algo y una definición de futuro (…) este proceso mantiene el maximalismo de la convención anterior, de nuevo creer que tenemos mayoría nos está haciendo perder la perspectiva del sentido común”.

Diferencias en el oficialismo

Sobre la valoración que ha tenido el Frente Amplio por los gobiernos de la centroizquierda, indicó que todo “lo han aprendido a punta de muchos momentos difíciles, yo creo que después del 4-s hubo un antes y un después, pero también cuando te das cuenta de lo complejo que es gobernar, no sólo en la gestión, sino que en conciliar intereses y todos esos aprendizajes tienen el planteamiento genuino de esa valorización”.

En relación a la decisión de ir en listas separadas en la última elección de consejeros constitucionales, medida que generó criticas y un quiebre en el oficialismo , explicó que “el Partido Socialista siempre tuvo la idea de ir en dos listas, no para decir quién es mejor del otro, sino porque el 62% de las personas que votaron rechazo no son de derecha, entonces puede que no se sientan atraídos por los consejeros del FA, pero sí de esta alianza. Lamentablemente, ellos desistieron de este camino que habíamos tomado juntos”.

En esa línea, indicó que “hoy vivimos una necesidad de inmediatez que es muy compleja, la necesidad de la ganancia corta está haciendo que no haya el entendimiento de los procesos políticos”.