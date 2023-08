Senadora Pascual a 50 años del golpe: “Lamento que con la excusa de opiniones distintas, se permita dudar sobre quienes fueron las víctimas”

La senadora del Partido Comunista, se refirió al rol que tuvo el fallecido líder de la colectividad, Guillermo Teillier en la política nacional, lo que originó que el presidente Boric decretara duelo nacional.

En entrevista con ‘Ahora es cuando’, Claudia Pascual expresó que la muerte de Guillermo Teillier significa “una pérdida irreparable para el partido”. Respecto de la sucesión de la presidencia del PC, explicó que “el partido tiene sus tiempos, sus espacios para el debate y discusiones donde no nos apura y no nos detiene nadie. Somos muy respetuosos de nuestros propios tiempos y en ese marco tendremos que ir haciendo discusiones de forma calmada”.

En esa línea, sentenció que “nuestros órganos de dirección son colectivos, no unipersonales y yo creo que eso es lo relevante que a veces cuesta que se entienda desde afuera (…) no deberían producirse cambios copernicanos, por así decirlo, insisto en que él tenía plena confianza en el colectivo y por tanto, desde ese ámbito, todos se han dispuesto siempre a seguir resolviendo los debates de manera conjunta y yo espero que sigamos esa senda histórica que ha caracterizado al Partido Comunista”.

50 años del Golpe

Consultada por las reacciones que ha generado en la oposición la conmemoración de los 50 años del golpe, la exministra manifestó que “lamentablemente en nuestro país, a 50 años del Golpe y la instauración de la dictadura cívico-militar por largos 17 años, podríamos haber hecho reflexiones conjuntas que nos permitieran ponernos de acuerdos en materias de condenas, intervención y al quiebre institucional por parte de las Fuerzas Armadas”.

Además agregó que “desde ese ámbito, yo creo que podríamos tener mucho más avanzados esos debates y lamentablemente no se han hallado, yo tengo mis dudas si acaso una declaración que se firme el diez, once o quince, el problema sea el día que se quiera firmar, porque no vamos a tener, ni nos vamos a poner de acuerdo en la valoración del gobierno de la Unidad Popular”.

Por último, afirmó que “lamento muchísimo que se esté produciendo en nuestro país, que con la excusa de las opiniones distintas y valoraciones diferentes con respecto a las ideas políticas o a un gobierno, aquí se permita, casi poner la carga en la prueba, sobre quienes fueron las victimas de la represión y eso no corresponde”.