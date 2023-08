Senador Lagos Weber por 50 años del golpe: “Me cuesta aceptar que haya un sector que lo revisita y encuentra que está justificado”

En conversación con ‘Ahora es cuando’, el senador Ricardo Lagos Weber, se refirió a la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado y los diálogos que surgirán, desde el Ejecutivo con la oposición, por encontrar acuerdos en materia de pensiones y pacto fiscal.

Consultado por las declaraciones del exministro del Interior, Gonzalo Blumel, quien aseguró que “esperaba que la centro-izquierda aprendiera de la crisis del 73, pero en el estallido social se sedujo con la idea de derribar al residente Piñera”, el senador puntualizó en que “discrepa” con las palabras del exsecretario de Estado, puesto que estas son “equivocadas e injustas”.

Asimismo, recalcó que “aquí hay que firmar un línea clara y esa misma firmeza le exijo a la derecha para no retroceder en diez años. A los 40 años del golpe estaban todos de acuerdo de que esto no se justificaba, ahora cuando estamos en los 50 años aparecen voces, de manera impresionante, que empiezan a justificar y a hablar del contexto, creo que ahí tenemos un retroceso”.

Sobre la figura del presidente en el marco de esta conmemoración, explicó que “Gabriel Boric ha tenido, no sé si la palabra es un cambio o evolución, pero la aproximación que ha tenido sobre este tema ha sido bien coherente y no ha impuesto una visión, él tiene cierto valores que yo comparto y no justifico un Golpe Militar. Creo que tenemos que mirar para atrás y sacar lecciones, los 50 años estaban marcados en el calendario y tenemos una responsabilidad para abordarlo”.

Para cerrar esta arista, Lagos Weber concluyó que “me cuesta aceptar que haya un sector que revisita el golpe militar y encuentra que está justificado, no me parece que esto contribuya”.

Proceso constitucional y reformas

En relación al llamado que realizó el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, a votar “en contra” de la nueva Constitución, si es que no se aprueban las enmiendas que se impulsan desde su sector, subrayó que “JAK se tiene que poner de acuerdo consigo mismo, porque si tiene mayoría para vetar lo que sea y sumando a Chile Vamos puede imponer ciertas soluciones, decir que va a llamar en contra, no entiendo por qué, o sea no le gustan sus enmiendas. Yo esperaría que saquemos lecciones del proceso fracasado, creo que hubo un sector que extremó una agenda, donde el contenido fue excesivo para la sociedad chilena y esto fue advertido, seis o siete meses antes por muchos de nosotros”.

“Republicanos si puede hacer una impronta en ponerse de acuerdo, en un texto marco, que de garantías hacía cualquier sector de que su agenda puede salir adelante y demostrar de que tiene capacidad de conducción. Si usted tiene mayoría hay que ejercerla responsablemente, va a ser difícil explicarle a los ciudadanos que alguien que tenía todo el control, para determinado resultado, llame a decir que hay que votar en contra porque no fue capaz de imponer lo que quería, es bien raro”, indicó Lagos Weber.

Para culminar la conversación fue muy crítico al enfatizar en que “nos estamos farreando una oportunidad en Chile de dar un paso adelante, espero que todos tengamos la madurez, incluyéndome, para encontrar ese punto de entendimiento que nos permita tener una buena reforma previsional”.