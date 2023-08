Marcel destaca “actitud bastante positiva” tras reunión con la oposición por pacto fiscal y pensiones

El ministro de Hacienda, reflexionó respecto de la búsqueda de acuerdos con las fuerzas de oposición.

En conversación con ‘Ahora es cuando’, el titular de Hacienda, Mario Marcel enfatizó en la importancia de “subir las pensiones futuras y actuales, eso tiene que responder a un sistema que sea sostenible en el tiempo, no sirve de mucho aumentar las pensiones y que después eso no se pueda mantener (…) las personas necesitan certidumbre de saber con qué ingresos se van a encontrar cuando no estén trabajando”.

“Uno de los temas importantes para el diseño del sistema, particularmente de cómo se va a canalizar el aporte de los empleadores de 6%, es de qué manera hacerlo para que puedan mejorar las pensiones hoy. Cuando se plantea que todo este aporte de los empleadores vaya a una cuenta de capitalización individual, eso no permitiría mejorar las pensiones ahora, excepto por la parte que corresponda a la PGU, pero si se logra llegar a 250 mil pesos, serán 45 mil pesos mensuales, entonces es ahí donde debemos encontrar un espacio, que el gobierno lo ha planteado como una garantía de parte del seguro social, pero quizás lo que confunde un poco los conceptos, es que esa garantía que buscamos que incida sobre las pensiones actuales, no tiene por qué ser un mecanismo permanente de reparto como se ha presentado”, expresó el titular de Hacienda.

Consultado por cómo es el mecanismo para garantizar que los sectores que queden fuera de la PGU mejoren sus pensiones, enfatizó en que “esto no es un tema de pelear con la oposición. Todos los sistemas de pensiones son mixtos, el nuestro también tiene esta mixtura por el lado de la PGU, pero tiene esta característica de que no tiene cotizaciones de los empleadores, lo que resulta inusual en la experiencia internacional. La PGU fue una evolución del Pilar Solidario y la diferencia es que busca que sea un beneficio igualitario para todo el mundo, hoy no lo es al 100%, porque todavía queda un diez por ciento de gente que no lo recibe, pero la idea es que alcance esa universalidad, porque eso asegura incentivos para cotizar al trabajador y empleadores al 100%”.

Pacto fiscal

En la primera reunión ampliada con representantes de los partidos políticos, que encabezó Marcel, informó que “se presentó una base para comenzar a discutir, hubo una actitud bastante positiva, todos se manifestaron abiertos a continuar con el trabajo. Yo creo que conversando se entiende la gente y cuando se conversa por temas de política, todos tienen la posibilidad de ganar”.

“Seguimos convencidos de que la responsabilidad fiscal es importante, donde se pone más a prueba es en las decisiones previsionales, porque son de largo plazo que requieren largos volúmenes de recursos y cuando uno toma en cuenta esto se encuentra con problemas fiscales, a veces insolubles”, subrayó el ministro.

Fallecimiento de Belisario Velasco

En medio de la entrevista se confirmó el fallecimiento de Belisario Velasco, sobre este deceso, Marcel remarcó que “fue un hombre de Estado muy destacado, ocupó un papel muy importante en los primeros años a la transición a la democracia, sirvió en varios cargos públicos. Sin duda es una pérdida que lleva a valorar el aporte que hizo para el país”.