Hutt por evasiones estudiantiles: “Espero que el ministro Cataldo, que en ese momento los felicitó, tome conciencia del daño que produce”

En entrevista con ‘Ahora es cuando’, la exministra de Transportes durante el estallido social emplazó al actual titular de Educación a tomar conciencia del cargo.

La presidenta de Evópoli, consejera constitucional y exministra de Transportes, Gloria Hutt, se refirió a las recientes manifestaciones convocadas por estudiantes a evadir torniquetes del Metro recordando su periodo como secretaria de Estado que desencadenó el estallido social de 2019.

Sobre esto, emplazó al actual ministro de Educación, Nicolás Cataldo, y expresó que “espero que el ministro Cataldo, que en ese momento felicitó a los que evadían, ahora estando él a cargo y con la posibilidad de influir en el compartimento, tome conciencia del daño que produce”, sostuvo.

Proceso constitucional

En en el marco de la discusión que se ha generado en torno a las enmiendas, Gloria Hutt, en su rol de consejera constitucional, enfatizó en que “todos tenemos que estar abiertos a la conversación y eso es lo que ha estado pasando adentro, quiero contar que de forma muy tranquila y con buen tono, en la comisión uno, donde estoy trabajando, el espíritu de trabajo es encontrar acuerdos, así que espero que sea eso lo que predomine”

Consultada por la amplia mayoría Republicana en el consejo, puntualizó en que “existe un espacio de discusión”, pero que “el riesgo de arrasar en bloque yo lo descarto, a memos que sean cosas donde tengamos una convicción común, que en el caso de las enmiendas, fueron sólo cuatro”.

“El riesgo de una Constitución hecha a la medida de un partido, por lo menos, en este momento, yo no lo veo, veo que hay conversaciones. Uno ve que hay una mayoría, pero no tienen los votos para imponer a todo evento su visión, así como no lo tiene ningún otro sector, lo que obliga a llegar a acuerdos”, sentenció la timonel de Evópoli.