Senadora Vodanovic aclara que “nadie de los partidos de Apruebo Dignidad me dijo que había que sacar a los ministros Montes y Jackson”

El presidente Boric cambió a cinco ministros en medio de un complejo momento para el gobierno tras el destape del caso Convenios. El tercer cambio de gabinete de la actual administración trajo consigo el nombramiento de tres miembros de Apruebo Dignidad: Nicolás Cataldo, Javiera Toro y Marcela Sandoval, como también la designación de una integrante del Socialismo Democrático, Aurora Williams, y un nombre sin militancia como el de Carolina Arredondo, conformando de esta forma el equilibrio de fuerzas en el oficialismo.

Tomamos contacto en ‘Ahora es cuando’ con la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, para conocer su postura sobre este nuevo reajuste ministerial que se da en medio del complejo momento que atraviesa el Ejecutivo.

Consultada por si existe una cierta “desazón” en el Socialismo Democrático por falta de información previa acerca del cambio, Vodanovic explicó que “a veces se precipitan las cosas y efectivamente nosotros fuimos informados a última hora, pero más que desazón, uno entiende que hay cosas que hace el presidente para que no existan filtraciones y lo importante es que el cambio ya se hizo y en lo personal, me gustaría que la alianza de gobierno se fortalezca”.

Asimismo, la senadora aclaró que “nadie de los partidos de Apruebo Dignidad me dijo que había que sacar a los ministros Montes y Jackson, nunca tuve conocimiento y menos participé de eso, yo creo que son especulaciones de las que no me hago cargo”.

Pacto Fiscal

Sobre la discusión que se ha generado en torno a esta arista, Vodanovic invitó a la oposición a “escuchar y entender” la propuesta de reforma que se impulsa desde el Ejecutivo: “Ojalá se sienten a la mesa a escuchar y entender en qué consiste la reformulación de la propuesta tributaria (…) yo invito a la derecha a escucharla y hacerle los ajustes o correcciones que estimen convenientes, pero no desde la trinchera o el oposicionismo extremo, sino que escuchando y viendo cómo podemos corregir algo que es una buena propuesta”.