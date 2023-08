Gonzalo Blumel: “Amparar la violencia por acción-omisión fue un error gravísimo que tiene consecuencias hasta el día de hoy”

El exministro del Interior y de la secretaría general de la presidencia, abordó sus reflexiones presentadas en el su nuevo libro, “La vuelta larga”, sobre su experiencia en el estallido social.

En conversación con Ahora es Cuando, el exministro del Interior y de la Secretaría General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, aseguró que “todo lo que hemos vivido a partir del 18 de octubre significó una curva de aprendizaje, que llevó a que hoy el país sea mucho menos octubrista”, advirtiendo que “el amparar por acción-omisión la violencia fue un error gravísimo que tiene consecuencias hasta el día de hoy y eso es una de las cosas más condenables y frustrantes ocurridas tras el 18 de octubre”.

En esta línea, explicó que “estamos a un mes de los 50 años del Golpe de Estado y debiese haber un consenso de que la democracia hay que cuidarla, tengo la convicción de que el 18 de octubre ese consenso estuvo a punto de quebrarse, en particular, por algunos sectores políticos de este país que actuaron con una grave deslealtad democrática con las instituciones de Chile”, sentenció Blumel.

A modo de autocrítica, el exvocero de gobierno, sostuvo que #cometimos un error al no tomar algunas reformas que eran importantes y que fueron muy costosas no abordarlas en su momento, como por ejemplo, la propuesta previsional de la presidenta Bachelet en su segundo gobierno, como también fue un error que la izquierda no tomara la reforma previsional del segundo mandato del presidente Piñera”.

Acuerdos en crisis

“El principio de seguridad es hija, en gran medida, de haber puesto en duda uno de las más grandes consensos de un sistema democrático como el chileno, que el Estado tiene derecho al uso legitimo de la fuerza y que la violencia no es admisible en la convivencia democrática”, argumentado que “el 12 de noviembre la democracia estuvo apunto de colapsar, cuando el presidente de la República tuvo que tomar, a mi juicio, la decisión política más importante de su vida, acertada y muy criticada por algunos sectores que fue resolver con un lápiz y un papel y no con un fúsil la grave crisis que estábamos viviendo en Chile. La izquierda es muy egoísta y nunca le va a reconocer al presidente Piñera que no sacar a los militares fue resolver con mesura y prudencia la crisis”.

Consultado por el rol que tuvo el presidente Boric, en ese entonces diputado, puntualizó en que “cumplió un papel muy importante en el acuerdo del 15 de noviembre, su partido le quitó el piso a momentos de la firma del acuerdo y estuvo dispuesto a ser parte del acuerdo y firmar como persona natural porque quiso ratificar el compromiso y eso es muy valioso. Él tiene ese lado republicano que indiscutiblemente lo diferencia del lado de su coalición”.

Proceso constitucional

Según el exministro, “el cambio del sistema electoral del año 2015 generó una fragmentación y una polarización del sistema político muy profunda. Siempre hay necesidad de cambios, la democracia es como las ciudades, nunca terminan de construirse y todo sufre de obsolescencia y la obsolescencia democrática es algo muy complejo”.

Tras esto, mostró optimismo con el proceso al afirmar que “hay una oportunidad gigantesca de poder mejorar el sistema político y ese es el problema de fondo que tiene Chile”, aunque advirtió que “me preocupa de que no hayan todavía atisbos de poder generar un acuerdo amplio como se hizo en el consejo de expertos”.