Francisco Vidal advierte al oficialismo: “Si las cosas no cambian que después no aleguen cuando el presidente sea José Antonio Kast”

El exministro vocero de Gobierno fue crítico del momento del gobierno y “llamó al Ejecutivo a tomar un momento de reflexión”.

En conversación con Ahora es Cuando, el exministro y militante histórico del PPD, Francisco Vidal abordó el complejo momento que vive el oficialismo en medio de los líos de plata por el caso convenios. Sobre esto fue especificó t agregó que “el gobierno requiere un momento de reflexión y el presidente después un momento de decisión”.

En esta línea, y respecto de las presiones de la oposición a la salida del ministro de desarrollo social, Giorgio Jackson, Vidal aseguró que “si el presidente cede con Jackson, la derecha se va a ir sobre Montes y después habrá una lista”.

Asimismo, fue crítico de la gestión del gobierno y explicó que “la gente que llegó con el Frente Amplio a La Moneda y a los ministerios se dio cuenta que gobernar es muy distinto a hacer un punto de prensa en la cámara de Diputados o en una asamblea universitaria”.

Además, agregó, que frente al complejo escenario que atraviesa el oficialismo, explicó que “la izquierda debe entender que la seguridad ciudadana es de la políticas más progresistas que pueden haber y eso implica legislación más firme en seguridad, mayor respaldo a Carabineros y PDI. Yo creo que le falta al activo de la coalición tener más conciencia de que si las cosas no cambian, si no se rectifica, si uno no se hace cargo de las demandas más sentidas de la ciudadanía, que después no aleguen de que el presidente de la República sea José Antonio Kast”.

La derecha “desatada”

Consultado por la decisión de la UDI de restarse del diálogo previsional condicionando su participación a la salida de Giorgio Jackson del gabinete, Vidal fue enfático: “el día en que la oposición le diga al gobierno que no se sentará a legislar mientras no echen a un ministro, bueno, se acaba la República, así de simple”.