Matthei asume el desafío presidencial: “Si estoy bien en las encuestas, me voy a presentar”

La alcaldesa de Providencia además anticipó que “va a haber una vuelta en el electorado hacía gente que tenga más experiencia”.

En conversación con ‘Ahora es cuando’, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, se refirió a la opción de ser candidata presidencial tras su buena evaluación en las encuestas. Sobre esto, explicó que “la gente está buscando desesperadamente algún grupo a quien creerle, van haciendo apuestas y terminan desilusionados de todos”.

En esta misma línea, agregó que “yo creo que más que apuestas electorales, hay que buscar avances que le permitan a los chilenos soñar con que ellos van a ir progresando a lo largo de su vida”.

Asimismo, Matthei complementó que “va a haber una vuelta del electorado hacía posiciones más de centro, donde la gente crea que no se van a imponer ideologías (…) creo que va a haber una vuelta hacía gente que tenga más experiencia, eso va a ocurrir en Chile, sencillamente porque este gobierno lo está haciendo muy mal”. Por último, concluyó que “el público se va a alejar de los que no han gobernado y no tienen algún tipo de experiencia”.

La UDI vs. Gobierno

Consultada por la decisión de la UDI de restarse de la mesa de conversaciones con el gobierno, fue tajante al sostener que “en materia de pensiones han habido cero avances. Creo que la UDI tiene a la vista de que no se ha avanzando nada, por lo que sentarse en la mesa o no, no hacía ninguna diferencia”.

En esta materia, evalúo la gestión del ministro Marcel, y aseguró que “ha estado errático, quizás esté un poco cansado, pero él no puede decir que esta es la mejor Directora de Presupuestos (Javiera Martínez), yo más bien tengo la idea que ella sabe poco y que no estaba lo suficientemente preparada”, en torno al “blindaje” que le entregó el titular dela cartera a la Dipres de Hacienda.

Arremetida Republicana

Luego de que el Partido Republicano se impusiera en las últimas elecciones, la alcaldesa de Providencia, enfatizó en que “a Kast le fue bien porque Chile Vamos lo hizo muy mal”, sosteniendo que “lo que uno ve de Republicanos es que ha tratado de destruir sistemáticamente a Chile Vamos”.

Robo de computadores

Sobre el complejo momento que atraviesa el ministro de Desarrollo Social y que ha tensionado las conversaciones entre la oposición y el Ejecutivo, sin tapujos sostuvo que si “yo si fuera Jackson ya hubiera renunciado”, agregando que “el socialismo democrático entró a salvar este gobierno dándole gobernabilidad y al final están pagando costos inmensos”.

Para finalizar la conversación, subrayó que “los chilenos se están dando cuenta que apostar por caras nuevas tampoco es la solución”.