Tohá acusa a la UDI de “boicotear” pacto fiscal y la emplaza a “explicar esta nueva forma de actuar”

La ministra del Interior además respondió a las críticas de la oposición respecto de la inadmisibilidad de proyecto y aseguró que “el gobierno no tiene ninguna intención de vulnerar la constitucionalidad”.

En entrevista con ‘Ahora es cuando’, la ministra del Interior, Carolina Tohá, arremetió contra la UDI tras las críticas a la presentación del pacto fiscal presentado por el gobierno en la jornada de ayer. “Quienes se restan de dialogar, quienes ponen condiciones para hacer un esfuerzo, se están restando y boicoteando el pacto. La UDI no se sentó a conversar (…) no es la UDI que hemos visto en otros momentos claves, que ha dado el paso para avanzar, ojalá retome esa ruta en algún minuto”, explicó la ministra.

En esta misma línea, agregó que “uno podría decir que esto es una estrategia para competir con Republicanos, porque uno puede tener muchas estrategias, pero lo que no puede ser es que en virtud de esa estrategia se congelen los esfuerzos por mejorar las pensiones, lista de esperas, entre otros. Le corresponde a la UDI explicar esta nueva forma de actuar”.

Consultada por las críticas de la oposición respecto de la inadmisibilidad del proyecto, Tohá aseguró que “el gobierno no tiene ninguna intención de vulnerar la constitucionalidad porque no es partidario de esa forma de actuar, no tenemos ninguna posibilidad de hacer trampa”.

Asimismo, replicó que “seguimos pensando que la reforma que se rechazó en marzo era buena, pero fue rechazada y tenemos que seguir avanzando asumiendo que no tuvimos los votos para esa propuesta”.

Caso Convenios

Respecto del estado del caso convenios, Tohá fue directa y aseguró que “negar la corrupción que se ha descubierto, se transformaría en una herida mortal”. Además, agregó que “si el camino es esconderla y disimularla, pero cuando se enfrenta y se denuncia mantiene sano el proyecto político”.

18-O y críticas a la Concertación

Consultada por las declaraciones de la presidenta del Partido Socialista respecto de la posición de los partidos de centro izquierda en el contexto del estallido social donde afirmó que “el gran error que cometimos el 18 de octubre fue quedarnos callados”, Tohá explicó que “hubo muchos actores de nuestro sector político que la condenamos activamente, hicimos ver los riesgos que podrían traer esos brotes de violencia, quizás lo que faltó fue posturas transversales y colectivas más nítidas, es posible que pudiera haberse hecho con más énfasis”.

Además, la ministra del Interior, aseguró que “cuando se empezó a instalar la idea de que los gobiernos de la concertación habían sido una especie de fraude (…) hubo mucho silencio, que hoy esta ofendida por la manera en que fue tratada por el Frente Amplio, en los años que eso se planteó no dijeron mucho y se plegaron a ese discurso descalificatorio”. Por último, reconoció que “no fue un periodo perfecto y que tuvo sus sombras”.

Elecciones en el PPD

Sobre las elecciones internas de su partido, explicó su postura respecto de la actual presidencia de Natalia Piergentili y sinceró que “tengo una opinión positiva de ella, pero en este momento su liderazgo se ha transformado en algo muy divisivo, necesitamos algo más integrador hacía el Socialismo Democrático, al interior del propio partido, con las fuerzas con las que estamos aliados y también con la ciudadanía”.