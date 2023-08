Senador Walker valora ejes del pacto fiscal: “Si no crecemos es muy difícil recaudar”

El militante de Demócratas puntualizó en que “nuestro país demostró en esos famosos 30 años, que mientras más se crece más se puede recaudar y reducir la pobreza”.

Durante la jornada de ayer, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, informó que “el pacto fiscal ha sido un desafío asumido como gobierno y hoy se presenta, por parte del ministro Mario Marcel al presidente de la República, luego a los ministros relacionados con el comité económico y el día de mañana será este mismo pacto fiscal presentado por el presidente de la República”.

En conversación con ‘Ahora es cuando’, el senador de Demócratas, Matías Walker, se refirió a la presentación del nuevo pacto fiscal, luego de que la anterior propuesta de Reforma Tributaria fuera rechazada en el parlamento.

Para Walker, “es bueno que se parta por la agenda procrecimiento, reactivar la inversión, estamos con un crecimiento mediocre de un 1%. Ayer el ministro no fue muy explicito con las fechas porque es algo que se reservó para anunciarlo hoy, pero me parece bien que se parta por esta agenda, si no crecemos es muy difícil recaudar”, agregando que “nuestro país demostró en esos famosos 30 años, que mientras más se crece más se puede recaudar y reducir la pobreza”.

De esa forma, advirtió que “no puede haber pacto fiscal sin pacto procrecimiento y creo que eso se entendió y compartió por parte de todos los sectores”.

“Uno no puede cerrarse a una discusión de una reforma acotada a la ley de impuesto a la renta, que ponga incentivos en la reinversión, es muy importante evitar la fuga de capitales. Hay ideas que se han ido dejando de lado, como el aumento del impuesto a los super ricos, suena bien, pero cuando se establece con carácter permanente lo que se produce es un fuga de capital, entonces probablemente esta idea vaya dejándose de lado y va haber un cambio a la ley de impuestos a la renta bastante acotados, pero esperemos que es lo que anuncia el ministro el día de hoy”, sentenció Walker.

Consultado por la decisión de la UDI de bajarse de la mesa de diálogo con el gobierno, puntualizó en que “fue un profundo error y es un profundo error lo que está haciendo Republicanos en el marco del proceso constituyente, presentar 400 enmiendas, entre ellas pedir que se reforme la constitución por dos tercios”.

Proceso Constitucional

Respecto a lo anterior, el senador fue tajante al indicar que “si desde Republicanos insisten en algo como pretender una Constitución que no se pueda reformar por dos tercios, yo rechazaría de todas maneras, porque sería un retroceso, incluso respecto de la Constitución de Ricardo Lagos”.

Asimismo, expresó que “espero que Chile Vamos sea consecuente con la reforma constitucional de los cuatro séptimos y que permite hoy llevar a cabo reformas constitucionales por mayorías que son importantes y donde nadie pueda imponer un poder de veto”.