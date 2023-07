Economista Sergio Urzúa: “En 2023 ¿Vamos a tratar de evitar el capitalismo? Vamos a volver a los 70”

El economista y académico de la Universidad de Maryland entró en el debate que abrió el presidente Gabriel Boric, en entrevista con la BBC.

En entrevista con ‘Ahora es cuando’, Sergio Urzúa, se refirió a diversas aristas económico-sociales del país; poniendo énfasis en el crecimiento, la educación y los diálogos en materia previsional y tributaria.

Consultado por las palabras del presidente Boric sobre el capitalismo en el programa de radio y televisión de la BBC, HardTalk, Urzúa explicó en que “el error táctico está en entrar en esta discusión porque nos aleja de lo verdaderamente importante”, agregando que “hay una visión que plantea que Chile es un experimento neoliberal, yo miro los últimos 30 años y el Estado viene creciendo, tiene una institucionalidad sólida, ha mejorado mucho, entonces no creo que Chile pueda ser catalogado como un experimento neoliberal”.

Sobre los “países de ingreso mediano alto”, sentenció que “somos el poster boy”, argumentado que “Chile tiene un sistema político disfuncional, no hay posibilidad de tener acuerdos, el diálogo es poco sensato, entonces esto empieza a enredarse, nadie puede dudar que lo que vivimos con la constituyente anterior no es un problema de institucionalidad gigantesco, un país serio no funciona así”.

Asimismo, advirtió que “quizás puede haber algo de miopía, pero en 2023 ¿Vamos a tratar de evitar el capitalismo? Vamos a volver a los 70”, sosteniendo que al considerar las cifras “es super claro que Chile tiene un problema de crecimiento importante y profundo”.

Problemas educacionales

En esta arista, el académico puntualizó que “aquí tenemos un drama gigantesco e incluso se ha minimizado. Chile tiene un problema de capital humano gigante y lo va a tener durante las próximas décadas, donde el Estado se ha demorado en realizar los cambios necesarios para compensar esta debacle, lo que va a generar a futuro mayor desigualdad. Hoy hay un paro de profesores y no es culpa del mercado, sino que el Estado no se ha hecho cargo del desafío”.