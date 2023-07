Jefe de bancada UDI retrocede y asegura que “no puede afirmar que el ministro Jackson esté involucrado en un acto ilícito”

El diputado Guillermo Ramírez además reconoció “mala redacción” en la carta en contra del secretario de Estado y agregó que “no quisimos imputarle algún delito”.

En entrevista con ‘Ahora es cuando’, el diputado y jefe de bancada de la UDI, Guillermo Ramírez, se refirió a la polémica con el gobierno en medio del caso convenios y el robo de computadores del Ministerio de Desarrollo Social.

Respecto de la carta enviada por el partido solicitando la renuncia del ministro Jackson, el parlamentario reconoció que “en ningún minuto quisimos imputarle algún delito o establecer una responsabilidad penal”. Asimismo, aseguró que “puede que el párrafo esté mal redactado y la verdad es que tenía como objetivo explicarle al presidente cómo la ciudanía está percibiendo al ministro Jackson”.

Sin embargo, Ramírez recalcó que “acá uno tiene que ser honesto intelectualmente, yo no puedo afirmar que el ministro esté involucrado en un acto ilícito, sería irresponsable afirmarlo”, planteando la interrogante que “de acuerdo al estándar moral del gobierno ¿nadie va a pagar los platos rotos?”.

Asimismo, explicó que “el gobierno necesita a una oposición que actúe con normalidad y la UDI ha tomado la decisión de no ser el tonto útil del gobierno que hace como si no ocurriera nada. Nosotros vamos a actuar con normalidad, una vez que ustedes (gobierno) asuman la responsabilidad política que les cabe ante el caso Convenios”.

Para finalizar la entrevista, sentenció que “nosotros hemos percibido que la gente piensa que estamos todos involucrados, tenemos que cuidar la poca confianza que queda en el sistema política, es escandaloso de cara a la ciudadanía que aquí no ocurra nada, el presidente debe hacerse cargo de esa demanda, no sé cómo no lo ven (…) vamos a exigir la responsabilidad política del gobierno, por eso estamos haciendo esto y esperamos que nuestros socios se convenzan”.