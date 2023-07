Natalia Piergentili: “La derecha miente cuando dice que le importa el aumento de las pensiones”

La presidenta del PPD fue crítica de la postura de la UDI tras restarse del diálogo previsional condicionando su presencia a la salida del gabinete de Giorgio Jackson.

En conversación con ‘Ahora es cuando’ la presidenta del Partido por la Democracia (PPD), Natalia Piergentili, abordó la polémica carta de la UDI que exige la salida del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson en medio de la polémica por el robo de computadores al interior de la cartera y el caso convenios.

Consultada sobre la misiva puntualizó que “lo más complejo es que casi lo acusa de un delito (a Giorgio Jackson), hay un problema político de no entender los roles. La UDI no puede restarse del acuerdo de pensiones, no por el gobierno, si no por los miles de chilenos que están esperando hace diez años que la política se ponga de acuerdo en esta materia, por lo que utilizar esto como excusa para bajarse de cualquier conversación con el gobierno es irresponsable”.

En relación a la decisión de la UDI, la presidenta del PPD fue tajante y sostuvo que “el objetivo de la derecha es no dialogar y agudizar las contradicciones, entonces a qué juega la derecha, a tirar el mantel, no debatir nada y hacer que se caiga la reforma, yo a esta altura puedo pensar aquello”.

De esa forma, agregó que “la derecha ha mentido cuando dice que también le importa el aumento de las pensiones porque lo primero que pone arriba de la mesa es el guarismo”.

Tras esto, expresó que “yo no me cierro a ningún guarismo, nosotros estamos abiertos a discutir (…) a mi me encantaría emplazar a la derecha sobre qué le importa más, si dañar al gobierno, no dialogar o hablar de pensiones”.

Autocrítica oficialista

Consultada por el actuar del ministro Jackson al momento de conocerse el robo del ministerio, reconoció que “a veces hay error de calibración respecto al impacto de las cosas, este no era un robo normal en un momento cualquiera, era un robo donde se hacen pasar por él, entonces creo que se calibró mal el momento en que estamos y yo le hubiera recomendado no viajar , pero yo no soy parte de su equipo y a lo mejor lo leyeron de otra manera”.