Senador Ossandón (RN): “El ministro Jackson es una piedra en el zapato para el presidente Boric”

Asimismo, Ossandón apuntó que el secretario de Estado tiene “cero peso político”

En entrevista con ‘Ahora es cuando’, el senador de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón, se refirió al robo de 23 computadores y una caja fuerte desde el Ministerio de Desarrollo Social.

Sobre esto, apuntó a que “este es un tema gravísimo y claramente una operación política, no sé si a favor o en contra, pero es imposible que no lo sea”, agregando que “si uno quiere robar computadores, va a una tienda de computadores y no a un Ministerio donde no voy a poder venderlos”.

En esa línea, fue muy crítico con el trabajo que ha realizado el titular de la cartera de Desarrollo Social, expresando que “Jackson es una piedra en el zapato para el presidente, para donde va le preguntan por él. Nos hicieron un fraude ideológico y el gran creador de esta estrategia fue Giorgio Jackson. Hoy el ministro Jackson tiene cero peso político y el caso fundaciones está muy bien estudiado, este grupo de gente es muy inteligente y encontraron la fórmula de robarle la plata al Estado de Chile”.

Consultado por la solicitud que envió la UDI para desbancar al ministro, sentenció que “es un error de la oposición andar pidiendo la renuncia mediante una carta, porque el ministro Jackson se cae por si solo”.