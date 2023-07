Senador Lagos Weber y pacto fiscal: “No avanzar le hace un flaco favor al gobierno”

El presidente Gabriel Boric, en su alocución en el plenario de la III Cumbre Celac-UE, se refirió a asuntos internacionales, donde fue tajante al criticar la vulneración de los Derechos Humanos que ocurren en distintas partes del mundo, como también de emplazar a los países de Cuba, Venezuela y Nicaragua, quienes se negaron a referirse a la intervención de Rusia en Ucrania como una invasión. Sin embargo, previo a este acto, se generó una controversia, luego de que el mandatario condecorara a Baltasar Garzón, destacando la “esperanza” que le dio a los chilenos con el procesamiento de Augusto Pinochet, todo esto en el marco de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado.

En entrevista con ‘Ahora es cuando’, el senador por el Partido por la Democracia, Ricardo Lagos Weber, se refirió a la gira del presidente por Europa, como también a la contingencia política nacional.

Consultado por esta actividad previa que tuvo el presidente en España donde condecoró a Baltasar Garzón, Weber expresó que “la crítica hacía el presidente Boric, yo lo voy a defender, hubo sectores que dijeron que el presidente no debía ir a la gira porque teníamos la crisis de las fundaciones, yo lo encuentro excesivo cebarse”, agregando que la situación en la que se encontró el ministro de Relaciones Exteriores con el exjuez “fue algo que no pasó inadvertido, pero el presidente está en su derecho de hacer un reconocimiento a la persona que logró mover al sistema Judicial en torno a la figura del dictador Pinochet”.

Pacto Fiscal

En el marco del pacto fiscal, el Ministerio de Hacienda sostuvo reuniones con representantes de gremios de Empresas de Menor Tamaño y la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), que se centraron en presentar 28 propuestas vinculadas a fortalecer el sistema tributario y que modifican la propuesta inicial que fue rechazada por la Cámara Baja.

En relación a esto último, el senador del PPD, puntualizó en que “no existe, no hay de otra en una democracia razonable, que tu avances en medida de tus fuerzas. No hay ni un pecado, ni una derrota, que cuando yo quiero 100 y obtenga 70 porque no tenía fuerza para más, bueno, sirvo los 70 y veré si puedo conseguir los 30 faltantes con un apoyo ciudadano que me de la mayoría que requiero y poder seducir a los chilenos de que la propuesta le hace bien al país y es mejor de la que tenemos hoy. Creo que no avanzar le hace un flaco favor al gobierno (…) uno no puede ser gobierno o apoyar a un gobierno que después no tiene avances”.

Presidencia del PPD

Después de conocer los resultados de la elección para el Consejo Constitucional, donde el Partido Republicano consiguió la mayoría de los escaños en el organismo. Una de las apuntadas por el resultado fue la actual presidenta del PPD, Natalia Piergentili, quien decidió ir en lista separada para afrontar estos sufragios, generando la molestia del oficialismo y poniendo en duda la presidencia del partido.

Sobre la posibilidad de que exista un cambio en el timonel de la bancada, informó que “está el diputado Soto y la senadora Carvajal, incluso ayer tuvieron una reunión, pero no para saber quién será el presidente, sino para conocer el rol que jugará el PPD en el gobierno. Yo creo que Jaime Quintana está fogueado en esto y creo que tal vez un parlamentario pueda ayudar de mejor manera a las coordinaciones, pero la verdad que no está nada dicho”.

Asimismo, especificó en que “espero que el PPD encuentre la tecla correcta para poyar al gobierno, porque la idea es tener un partido capaz de apoyar, pero también defender lo que nosotros creemos que es un ideario social demócrata moderado y responsable”.