Excanciller Fernández valora rol de Boric en asuntos internacionales: “Tenemos un jefe de estado que está a la altura”

El presidente de la República, Gabriel Boric, se encuentra en medio de su gira en Europa, donde sostuvo reuniones bilaterales antes de participar en la cumbre de la Celac-UE. En una actividad previa en España, el mandatario condecoró a Baltasar Garzón, destacando la “esperanza” que le dio a los chilenos con el procesamiento de Augusto Pinochet, generando bastantes polémicas, no sólo por el acto, sino también por el anuncio donde espera lograr un consenso en el país en relación al Golpe de Estado: “Todas las fuerzas políticas, independiente de nuestras posiciones actuales, que los problemas de la democracia se tienen que resolver con más democracia y no con menos. Por lo tanto, un golpe de estado es inaceptable”.

En conversación con ‘Ahora es cuando’, el excanciller, Mariano Fernández, se refirió a esta controversia y a las declaraciones del presidente Boric sobre un acuerdo común en relación a la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, que no cayeron bien en la oposición, específicamente en Renovación Nacional, ya que el parlamentario, Frank Sauerbaum, sentenció con que la bancada “no está disponible para firmar ningún acuerdo que se escriba con la mano izquierda, con una visión sesgada”.

Para Fernández, este acto no es donde hay que centrar el foco, realizando una importante distinción: “Yo no le doy mucha importancia, es un reconocimiento, no una condecoración del Estado de Chile”, agregando que “en la oposición encontramos a personas que pensaban que el presidente no debía ir a la gira, olvidándose que en Chile las instituciones funcionan y exigimos que funcionen, yo diría que hay cosas laterales a los que no les daría mayor importancia”. Sin embargo, y pese a bajarle el perfil a este reconocimiento, advirtió que “el juez Garzón, es un personaje que en lo personal no me gusta”.

Asimismo, el excanciller puntualizó en que “para las relaciones exteriores, el presidente Boric está muy alineado con el mundo democrático respecto a las principales situaciones de violación de los Derechos Humanos en el mundo”, sosteniendo que “tenemos un tenemos un jefe de Estado que está a la altura de lo delicado y serio que son los acontecimientos internacionales, que por distintos medios empieza a aumentar una confrontación entre los sistemas democráticos y los autoritarismos o dictadura”.

Política Exterior

El presidente Boric tuvo participación en el plenario de la III Cumbre Celac-UE, donde se refirió a asuntos internacionales que ocurren en distintos países, específicamente en Ucrania, criticando la intervención de Rusia en la vulneración de Derechos Humanos: “Creo que es importante que desde América Latina lo digamos con claridad: lo que sucede en Ucrania es una guerra de agresión imperial inaceptable donde se viola el derecho internacional y entiendo que la declaración conjunta está trabada hoy día porque algunos no quieren decir que la guerra es contra Ucrania. Estimados colegas: hoy día es Ucrania, pero mañana podría ser cualquiera de nosotros”.

El mandatario con estas palabras emplazaba directamente a los países de Cuba, Venezuela y Nicaragua, quienes se negaron a referirse a la intervención rusa a Ucrania como una invasión.

Al ser consultado por estas declaraciones, Fernández sentenció que “me parece esplendido lo que ha hecho el presidente, porque ha mostrado la consecuencia que tenemos en este tema, desde el primer momento él ha sido muy claro en suposición con temas de Ucrania, El Salvador, Cuba y Venezuela. Con esto el presidente ha consolidado su posición de estar en el liderazgo de los demócratas sin matices en esta materia”.