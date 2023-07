Entrevista Infinita Ministra Vallejo por la acusación contra el ministro Ávila: “El problema es que fue argumentada por una inspiración homofóbica discriminatoria” Desde que la oposición presentó la acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, el gobierno le brindó su total apoyo al secretario de Estado, quienes defendieron su gestión hasta el último minuto. La ministra secretaria general de Gobierno, puntualizó en que “no debiese ser posible que en pleno siglo XXI se siga validando la persecución política por orientación sexual”. Finalmente, la Cámara Baja decidió rechazar la acusación con 69 votos a favor y 78 en contra, dejando a Ávila en su cargo, pero generando una crisis o quiebre al interior de Chile Vamos. En entrevista con ‘Ahora es cuando’, la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a los pasos que seguirá el Ejecutivo tras la acusación contra el ministro Ávila, con la finalidad de hacer frente a la crisis en materia educacional que enfrenta el país. Para la ministra Vallejo, “el problema de esta última acusación es que fue argumentada por una inspiración homofóbica discriminatoria, que empezó a vulnerar la dignidad de la persona humana y no sólo del ministro, sino también de la comunidad de la diversidad sexual, particularmente las personas homosexuales”. De esa forma, expresó que “aquí se evidencia una falta de preocupación respecto a lo mínimo que requiere una presentación de una acusación constitucional y eso fue detectado incluso por los sectores de oposición”.

