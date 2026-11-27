En su Editorial Infinita, Juan Manuel Astorga abordó las elecciones generales de España fijadas para este domingo 29 de noviembre, en medio de un escenario de alta polarización política y una disputa entre dos bloques: el oficialismo encabezado por el PSOE y la alianza de derecha conformada por el Partido Popular y Vox. Además, analizó los principales desafíos que enfrenta el gobierno de Pedro Sánchez y las perspectivas de un eventual cambio político en el país.