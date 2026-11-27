“Europa podría quedarse sin un gran contrapeso”: Juan Manuel Astorga por elecciones en España
En su Editorial Infinita, Juan Manuel Astorga abordó las elecciones generales de España fijadas para este domingo 29 de noviembre, en medio de un escenario de alta polarización política y una disputa entre dos bloques: el oficialismo encabezado por el PSOE y la alianza de derecha conformada por el Partido Popular y Vox. Además, analizó los principales desafíos que enfrenta el gobierno de Pedro Sánchez y las perspectivas de un eventual cambio político en el país.